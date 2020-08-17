Молодежные проекты получат гранты

В Ленинградской области завершился XII Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». На протяжении всего форума участники разрабатывали экосистему городов с целью развития молодежных региональных сообществ и построения линии эффективного взаимодействия органов власти и активных молодых жителей регионов, которую презентовали главам субъектов.

Коми на форуме представили 12 человек – молодые люди из Сыктывкара, Ухты, Яреги, Воркуты, Усинска, Сыктывдинского и Удорского районов. Каждый участник работал в одном из восьми потоков форума: лидеры молодежных сообществ, блогеры, молодые предприниматели, профсоюзы, социальная активность, волонтеры Победы, духовное пространство и digital-джедаи. Также организаторы опирались на уровень компетенций и навыков, поэтому программа делилась еще на три направления – активист, профессионал и лидер.

В рамках летней кампании на каждом форуме проходит всероссийский конкурс молодежных проектов, на котором физические лица могли получить грант до 1,5 миллиона рублей, и «Ладога-2020» не стала исключением. Со своими проектами выступили Галина Григорьева («Все далекое так рядом»), Дарья Киркина («Family happiness»), Дарья Немтинова («Образовательный интенсив для ученической и студенческой молодежи Республики Коми «Форсайт»), Руслан Коновалов («Здоровая семья – будущее села»), Александра Якимова («Family Lab») и Михаил Редькин («Ассамблея студенческих объединений СГУ имени Питирима Сорокина»). После защиты проектов были отмечены две молодежные инициативы от Коми – Галины Григорьевой и Руслана Коновалова, которым предложили поддержку в софинансировании проектов от партнера форума – компании МТС.

По словам Галины Григорьевой, цель ее проекта – создание виртуальной экскурсии по Усинскому району для всех желающих. Такой формат откроет новые возможности для знакомства с историей и традициями сел и деревень Усинского района.

– На потоке лидеров молодежных сообществ мы изучали основы комьюнити менеджмента, что было для меня максимально полезно и важно как для студента. Иногда программа была слишком насыщенной, приходилось выбирать между интересными событиями. Форум будет вспоминаться с благодарностью за те знания, что я получил. Отдельно скажу, что у нас была отличная и, что немаловажно, разнообразная делегация от Республики Коми, – поделился Михаил Редькин.

О своих впечатлениях участники форума смогли рассказать лично заместителю председателя правительства – министру труда, занятости и социальной защиты Коми Илье Семяшкину. Вместе с министром образования, науки и молодежной политики Натальей Якимовой он вышел на онлайн-связь с делегацией в ходе завершающего мероприятия форума – Дня регионов.

Галина ГАЕВА

Фото Министерства образования РК