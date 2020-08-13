Девять жизней Вениамина Гераськина

1 августа в Рязани на 97-м году жизни скончался бывший прокурор Коми АССР Вениамин Гераськин. Многие в республике еще помнят человека, который более десяти лет – с декабря 1962 по август 1973 года возглавлял прокуратуру региона. В 1942 году он ушел на фронт, в боях с немецко-фашистскими захватчиками потерял руку. И во время войны, и в мирное время смерть так часто стояла у него за плечом, что кажется – не одна жизнь была у человека, а девять. Его расстреливали фашисты, брали в заложники бандиты, на него охотился посланный воротилами преступного мира киллер. А потом навалилась тяжелая болезнь. Но после всех пережитых испытаний Вениамин Гераськин не утратил оптимизма, веры в людей. Говорят, даже дату своей смерти он назвал спокойно и точно, будто знал, когда шагнет из жизни в бессмертие, оставшись в людской памяти солдатом, прокурором и «простым человеком».

Экипаж машины боевой

За многолетнюю безупречную службу Вениамин Гераськин получил множество наград и почетных званий, но не менее ценна характеристика, которую дают ему те, кто с ним работал и общался, – простой человек. Для того, военного, поколения это определение дорогого стоит. Это значит – свой человек, который не кичился должностью и властью, который сам хлебнул в жизни лиха, а потому хорошо понимает тех, кто попал в беду, и готов помочь не только словом, но и делом.

Вениамин Гераськин и был простым деревенским парнем. Родился 14 сентября 1923 года в деревне Ильинка Турковского района Саратовской области. В семье росли восемь детей, Вениамин – старший, помогал матери заботиться о младших. Времена были тяжелые, в деревне жили бедно, и семья Гераськиных достатком похвастать не могла. Когда началась война, отец ушел на фронт, стало еще тяжелее. А потом на войну забрали и Вениамина – он только-только школу успел окончить. Сначала попал в учебный танковый батальон, за три месяца обучения освоил сразу две военные специальности: стрелок-радист и водитель-механик танка Т-34. Новобранцам объяснили, что в бою, возможно, придется подменить убитого или раненого члена экипажа, потому и надо освоить несколько профессий.

Первый бой фашистам танкист Вениамин Гераськин дал в Брянской области. В этом бою многие его товарищи по учебке погибли. Но Вениамину везло, его танк оставался невредимым, снова и снова шел в атаку на врага. Даже когда танк подбили, члены экипажа остались живы, смогли выбраться из горящей машины и спастись.

Для экипажа, потерявшего танк, свободной машины не нашлось, но и сидеть без дела парням не дали. Вениамина и двоих его сослуживцев отправили в разведку, в немецкий тыл, где враг готовил наступление. В гражданской одежде юноши пробрались в тыл немцев, раздобыли нужные сведения, но поняли, что обратно незамеченными уже не выбраться: вокруг фашистские патрули.

У танкистов, боевую машину которых уничтожили немцы, возник до безумия дерзкий план – ночью, в темноте, угнать вражеский танк. Вроде ничего сложного, дело привычное: сели и поехали. Правда, уехали недалеко, фрицы заметили «побег» танка и перегородили дорогу. Через переводчика передали ультиматум: если русские не сдадутся, танк будет уничтожен вместе с ними. Боеприпасов в танке не было, поэтому дать отпор врагу солдаты не смогли. Решили довериться судьбе и сдались – будь что будет.

На допросе немцам рассказали наскоро придуманную историю – простые крестьянские парни, увидели мощную немецкую технику, решили взять на время, чтобы вскопать огород. А потом бы обязательно вернули. Русским танкистам опять повезло: их почему-то не расстреляли сразу, на ночь заперли в каком-то сарае. Зато на рассвете двое пьяных автоматчиков повели пленных в овраг – расстреливать. Пленники бросились бежать, немцы стали стрелять. Когда беглецы упали, фашисты решили, что они мертвы. Погиб только один из танкистов. Вениамин был ранен в предплечье, а третий солдат и вовсе не пострадал. Разведчики добрались до картофельной ямы на каком-то огороде. Хозяйка заметила незваных гостей, дала им еды, перевязала раненого.

Судьба приготовила танкистам новый подарок: в тот же день началось наступление Красной армии, немцев отбросили на много километров. Так Вениамин и его товарищ оказались у своих. Часть, где служили, разыскать не смогли, прибились к другой. В этой части после тяжелых боев было много неполных экипажей. Поэтому и для пришлых нашлись места в танках.

В одном из сражений танк, в котором находился Вениамин, был подбит, он выбрался из горящей машины, начал ползком пробираться к лесу. Но солдата заметил немецкий снайпер. Выпущенная им разрывная пуля попала бойцу в левую руку. Из-под обстрела танкиста, который от потери крови был почти без сознания, вытащили собаки-санитары. В себя он пришел уже в госпитале, где хирург сказал бойцу, что левой руки у него больше нет: спасти ее врачи не смогли. Врачи утешали: хоть без руки, зато живой – считай, повезло.

Молодого бойца демобилизовали в связи с инвалидностью. В родной деревне он, ставший кормильцем большой семьи, работал пастухом, потом был секретарем сельсовета, после войны окончил юридический институт в Саратове. Определиться с местом работы тоже помогла судьба. Однажды выпускник юрфака увидел в газете объявление о том, что в Мурманской области требуются юристы. Купил билет, сел на поезд. В вагоне разговорился с попутчиком, а тот оказался исполняющим обязанности прокурора Коми, пригласил молодого юриста на работу. Вениамин Гераськин согласился.

Простой человек

В апреле 1952 года Вениамин Гераськин был назначен прокурором Усть-Куломского района. Говорят, что в ту пору ситуация в сфере борьбы с преступностью в районе оставляла желать лучшего. Новый прокурор сумел быстро исправить положение. По информации прокуратуры Коми, обладая хорошими организаторскими способностями, Вениамин Гераськин правильно построил работу подчиненных, уделяя приоритетное внимание координации и организации борьбы с преступностью, защите конституционных и иных гарантированных законом прав граждан, интересов общества и государства.

В личной жизни Вениамина Гераськина тоже произошли значительные изменения: во время службы в Усть-Куломском районе он познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его женой. Роман завязался почти служебный: если жених был прокурором района, то невеста занимала должность судьи. В Усть-Куломском районе у четы юристов родились дети – дочь и сын. Дочь Вениамина Гераськина, Любовь, и рассказала журналисту «Республики» о жизни семьи в Коми. В ее детских воспоминаниях отец – сильный, волевой человек, который не сидел без дела, все время был чем-то занят. Несмотря на загруженность на службе, не чурался «женской» работы; помогал жене, мог и посуду помыть, и в доме порядок навести. Никогда не делал себе «скидку» на инвалидность – научился справляться с самыми сложными делами одной правой рукой.

Руководство прокуратуры Коми отметило заслуги нового прокурора Усть-Куломского района, и Вениамин Гераськин был назначен прокурором Ухты. Как рассказала его дочь, детям не удавалось проводить много времени с отцом, потому что он буквально пропадал на работе.

Во время службы в Коми прокурор пережил три покушения на свою жизнь. Однажды на него набросился злоумышленник с топором. К счастью, между нападавшим и прокурором оказался массивный стол. Пока злодей огибал препятствие, на помощь подоспели сотрудники, которые нейтрализовали угрозу.

Второй случай был намного серьезнее. В одной из колоний близ Ухты осужденные устроили бунт, потребовали, чтобы на переговоры явился сам прокурор. Вениамин Гераськин приехал, не подозревая, что злоумышленники разработали план по его захвату в заложники. Ловко оттеснили сопровождавших, приставили к горлу прокурора нож и закрылись с заложником в камере. Грозили расправиться с прокурором, если не выполнят их требования. Но и тут любимцу Фортуны повезло: заключенные не решились выполнить свою угрозу. Из Сыктывкара прислали отряд бойцов специального назначения, которые навели порядок в колонии и освободили прокурора.

Это чрезвычайное происшествие не отразилось на карьере Вениамина Гераськина и не помешало ему впоследствии занять должность прокурора Коми АССР. Хотя отбор был серьезным – кандидатуру прокурора региона утверждал сам Леонид Брежнев. «Проэкзаменовав» гостя из Коми, Леонид Брежнев признал, что кандидат в достаточной степени разбирается не только в юриспруденции, но и во всех социально-экономических проблемах Коми, является политически грамотным человеком.

Как вспоминают сыктывкарские друзья семьи Гераськиных, жил прокурор региона очень скромно, в самой обычной квартире. Конечно, люди, которые в первый раз приходили в гости к прокурору, ожидали увидеть какую-нибудь редкость, может, даже заграничный дефицит. Но вся обстановка была привычная, советская, без излишеств. И дети подтверждают, что отец и сам ничем не отличался от среднестатистического советского труженика, и детей приучал к скромности, «золотой молодежью», наделенной особыми привилегиями, сын и дочь прокурора себя не считали. Наоборот, мечтали хорошо учиться, чтобы потом так же добросовестно трудиться, как отец, и пользоваться таким же уважением.

На службе Вениамин Гераськин бывал жестким и требовательным, людей видел буквально насквозь, хорошо чувствовал ложь. К подбору кадров подходил тщательно, переживал из-за нехватки сотрудников. Как вспоминает его дочь, людей с высшим юридическим образованием тогда в Коми было немного, практически за каждого хорошего специалиста шла борьба между ведомствами. Прокурор долго переманивал на службу одного из следователей милиции, а тот все не соглашался переходить. Тогда Вениамин Гераськин, человек обычно честный, решился на ложь во благо прокуратуры: во время очередного разговора о трудоустройстве намекнул, что милицейское начальство задумало уволить следователя за его пристрастие к спиртному. Сотрудник действительно иногда злоупотреблял, поэтому поверил, решил, что сам уйдет из милиции, а заодно, назло бывшему начальству, и от вредной привычки избавится. Так прокуратура Коми приобрела опытного сотрудника.

С представителями преступного мира прокурор на компромиссы не шел, и это многим не нравилось. Однажды Вениамину Гераськину «шепнули» знающие люди, что его «заказали», что убийца придет к прокурору домой, может убить всю семью. Собеседница издания рассказала, что однажды отец рано пришел домой, велел домашним выключить в квартире свет и сидеть тихо. Детям и в голову не пришло ослушаться отца или начать выяснять, что происходит. Только много позже они узнали, что в тот вечер смерть опасно близко подошла к дверям их квартиры.

Человек, который должен был расправиться с прокурором, угодил за решетку. Освободившись, пришел к Вениамину Гераськину, просил помочь устроиться на работу. Прокурор спросил гостя, действительно ли тот собирался его убить. Мужчина признался, что были такие планы, даже к дому приходил, но свет в окнах не горел, за дверью стояла тишина. Поэтому наемник подумал, что в квартире никого нет, и ушел. А времени на новую попытку покушения ему не дали.

Так судьба в очередной раз сберегла Вениамина Гераськина для выполнения важной роли. Как подчеркнули в прокуратуре региона, в должности прокурора Коми АССР Вениамин Гераськин внес значительный вклад в укрепление законности и правопорядка в республике, в становление прокурорского корпуса и воспитание молодых работников. Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР трех созывов, пользовался большим авторитетом у жителей республики. В августе 1973 года в связи с истечением конституционного срока полномочий был назначен прокурором Рязанской области. В этой должности проработал два срока – до 1983 года.

В последние годы Вениамин Михайлович тяжело болел. Похоронен он в Рязани на кладбище рядом с супругой.

Людмила ВЛАСОВА

Фото novgaz-rzn.ru