«РН – Северная нефть» повышает объемы «полезной» утилизации попутного газа

В наши дни газотурбинные установки, автоматически переходящие с газа на дизельное топливо, – стандартное оборудование для крупных добычных компаний, заботящихся об экологии и безопасности производства. А пятнадцать лет назад «РН – Северная нефть», дочернее общество НК «Роснефть», стало пионером в решении проблем рационального использования ПНГ и повышения экологической безопасности производства. Сегодня нефтяники не сжигают попутный нефтяной газ на факелах и тем самым минимизируют объемы выбросов в атмосферу.

Двадцать лет назад «РН – Северная нефть» приняла газовую программу и первой из добычных компаний Республики Коми приступила к решению задачи по увеличению объемов «полезной» утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В 2012-м предприятие первым в Тимано-Печоре достигло 95-процентного показателя в рациональном использовании ПНГ на производственные нужды.

Определяющим фактором в реализации газовой программы стал ввод в эксплуатацию энергоцентров на Сандивейском и Хасырейском месторождениях, работающих на ПНГ.

Сегодня Хасырейский энергоцентр мощностью 33,1 МВт является поставщиком энергии для всех производственных объектов Вала Гамбурцева.

– Лучшим подтверждением эффективности нашей газовой программы является состояние окружающей среды, – подчеркнул начальник отдела генерации «РН – Северная нефть» Александр Морозов. – Коллеги, которые трудятся на Хасырее, постоянно замечают вблизи промысла уток, гусей и зайцев, а на озеро Ватъярты ежегодно прилетают лебеди. Наш коллектив умеет выполнять производственные задачи и жить в гармонии с дикой природой.

За счет реализации газовой программы Общество обрело энергетическую независимость. Сегодня 95 процентов месторождений «РН – Северная нефть» работают на собственном электричестве, а объем использования ПНГ постоянно растет.

Так, Хасырейский энергоцентр вышел на максимальную производительность. Пять турбин УГТЭС утилизируют 40 миллионов кубометров попутного нефтяного газа и вырабатывают около 120 млн кВт/ч электроэнергии в год.

Энергоцентр Среднемакарихинского месторождения ежегодно утилизирует 1,5 миллиона кубометров ПНГ. В состав энергоцентра входят три газопоршневые установки общей мощностью 3 МВт, на которых вырабатывается 5,5 млн кВт/ч электро-энергии.

Энергоцентром Сандивейского месторождения, в состав которого входят газогенераторы мощностью 3,8 МВт, вырабатывается 5 млн кВт/ч электроэнергии и утилизируется 1,4 миллиона кубометров ПНГ в год.

Еще одним масштабным проектом в рамках газовой программы станет модернизация энергоцентра на Лабаганском месторождении. Расширение объекта позволит отказаться от дизельных электростанций и перевести энергоснабжение объектов на Лабагане и Науле на газопоршневые установки. Для реализации проекта запланировано строительство газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» протяженностью 62 километра. Суммарная мощность Лабаганского энергоцентра составит 18,5 МВт.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»