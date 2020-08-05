В День знаний учеба начнется в очном режиме

Указ, предусматривающий новое смягчение ограничительных мер режима повышенной готовности, подписал исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба. В документе определены даты, с которых разрешаются те или иные виды деятельности.

Так, с 5 августа разрешена работа физкультурно-спортивных организаций во всех городах и районах республики за исключением Воркуты и Усинска. Бассейны пока функционировать не будут, их открытие запланировано на 30 сентября.

С 5 августа в полном объеме возобновлено предоставление услуг по дополнительным образовательным программам (в формах, определенных федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»).

Кроме того, в указе руководителя региона учтены предложения предпринимателей, деятельность которых связана с общественным питанием. С 5 августа ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным, летним верандам (летним кафе) и иным предприятиям общественного питания по обслуживанию посетителей можно не закрываться до часа ночи. Ранее работа таких заведений общепита завершалась в 23 часа.

С 5 августа в Воркуте и Усинске разрешена организация сельскохозяйственных ярмарок, а также работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания. В этих городах снимаются ограничения на работу библиотек. Ранее такие ограничения были сняты во всех остальных муниципальных образованиях Коми.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, с 5 августа по всей территории республики сняты ограничения на работу музеев и выставочных залов. Общее условие для возобновления деятельности: выполнение установленных законодательством требований, в том числе проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

В Воркуте с 5 августа смогут начать работу торговые центры, связанные с торговлей непродовольственными товарами, без ограничения площади торговых залов. Воркута оставалась единственным в республике муниципальным образованием, где торговые центры до сих пор не возобновляли свою деятельность.

Также в Воркуте и Усинске с 5 августа можно будет обратиться в МФЦ без предварительной записи, получить услуги в помещениях органов исполнительной власти и местного самоуправления, в центрах социальной защиты граждан. Обязательное условие: соблюдение эпидемиологических требований.

В Воркуте и Усинске с 5 августа возобновляется оказание образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств, а также предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обучению безработных граждан и граждан, ищущих работу.

С 15 августа снимаются ограничения для туристической отрасли: разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения. Санатории смогут принимать гостей при условии выполнения методических рекомендаций по работе в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

С 15 августа школы с углубленным изучением отдельных предметов или профильным обучением смогут проводить индивидуальный отбор при приеме или переводе обучающихся.

С 1 сентября запланировано возобновление работы школ, детских садов и образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы, в очном режиме. Обязательное условие – выполнение методических рекомендаций по работе в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Эта же дата – 1 сентября – определена для открытия на территории республики всех типов ярмарок – специализированных, универсальных, сезонных, праздничных, ярмарок выходного дня.

С 1 октября разрешается работа театров, театральных и концертных организаций, проведение спортивных мероприятий, работа детских игровых комнат и развлекательных центров, культурных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек).

С 1 октября станет возможным проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.

В указе предусмотрены мероприятия, призванные защитить и уберечь от коронавирусной инфекции жителей республики старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. До 7 сентября продлены ограничения для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом.

Требования к оформлению цифровых пропусков сохраняются только для организаций, применяющих вахтовый метод работы.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото из архива «Республики»