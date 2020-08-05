Авиасообщение в регионе восстанавливается

Владимир Уйба поддержал программу стабилизации работы «Комиавиатранса». Исполняющий обязанности главы Коми провел совещание по вопросам летной деятельности регионального авиаперевозчика, сообщила пресс-служба руководителя региона. В ходе совещания рассмотрена концепция восстановления авиационного сообщения и развития межрегиональных перевозок в Республике Коми, представленная генеральным директором АО «Комиавиатранс» Алексеем Фесенко.

В соответствии с концепцией, разработанной руководством предприятия, предлагается эксплуатировать самолеты Ан-24 и Ан-26, которые возьмут в аренду. Они будут летать по внутрирегиональным и межрегиональным маршрутам. Один Ан-24 уже прибыл в аэропорт Сыктывкара и готов к полетам, сейчас предприятию необходимо включить данный тип самолетов в свидетельство эксплуатанта. По мнению Алексея Фесенко, в случае получения всех разрешительных документов уже в сентябре 48-местный борт сможет выполнять полеты в Усинск, Воркуту и Усть-Цильму.

Планируется, что до конца ноября предприятие арендует еще два Ан-24. В декабре поступит Ан-26, который будет базироваться в аэропорте Сыктывкара и использоваться для нужд санитарной авиации.

Алексей Фесенко подчеркнул, что самолеты такого типа, как Ан-24, сегодня активно эксплуатируются в северных регионах России, это надежные и безопасные машины, недорогие в обслуживании и высокорентабельные.

Руководитель Коми межрегионального территориального управления воздушного транспорта агентства воздушного транспорта Сергей Полецков заявил, что «аннушки» неоднократно подтверждали свою надежность и многие годы эксплуатировались в республике. Во всех аэропортах есть подготовленный инженерно-технический персонал, специалисты наземных служб.

Кроме того, благодаря использованию трех самолетов одного типа «Комиавиатранс» сможет участвовать в конкурсах по выполнению в 2021 году межрегиональных перевозок. Победа в этих конкурсах позволит предприятию привлечь субсидии из федерального бюджета.

В совокупности, отметил Алексей Фесенко, реализация данной концепции поможет стабилизировать работу АО «Комиавиатранс» и оздоровить его финансово-экономическое состояние.

– Я езжу по республике, встречаюсь с людьми, погружаюсь в проблематику. Так вот, в северных территориях жители часто спрашивают о том, когда будет восстановлено регулярное авиасообщение с их городами и районами. Люди требуют это от нас. Поэтому, конечно, «Комиавиатранс» надо поддержать. Для республики авиация – это отдельная отрасль, очень важная для обеспечения жизнедеятельности наших жителей. И мы, безусловно, будем ее поддерживать и развивать, – подчеркнул Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru