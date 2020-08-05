Проект «Стажер» для молодых и инициативных

Исполняющий обязанности главы Коми встретился с участниками регионального проекта по привлечению в органы исполнительной власти молодых специалистов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Владимир Уйба вручил дипломы выпускникам. В течение года они проходили стажировку в различных министерствах республики. Приветствуя новичков проекта, и.о. главы Коми отметил, что для них это будет непростой, но очень интересный год:

– За это время вы получите бесценный опыт, сможете поработать под руководством опытных наставников. Государственная гражданская служба Коми нуждается в молодых кадрах. В министерствах и ведомствах, в подведомственных учреждениях ждут тех, кто хочет поработать на благо республики. Ждут инициативных, активных, творчески мыслящих людей, способных привнести новые полезные идеи в деятельность организаций.

Проекту «Стажер» в этом году исполнилось шесть лет. Стать его участниками могут выпускники вузов в возрасте до 27 лет, прошедшие конкурсные процедуры – собеседование и тестирование. В течение года каждые три месяца молодые специалисты погружаются в работу одного из министерств или ведомств республики, знакомятся с их деятельностью, структурой, изучают специфику работы данного органа. За каждым стажером закрепляется наставник.

За шесть лет реализации проекта на стажировку молодых специалистов брали 19 госорганов, 35 ребят становились победителями проекта, 28 выпускников после стажировки были трудоустроены в систему государственного управления.

Куратор проекта «Стажер», руководитель администрации главы республики Дмитрий Самоваров отметил, что проект пользуется популярностью у молодых специалистов. Конкурс здесь высокий – в среднем шесть человек на место:

– Ребята на собственном опыте узнают особенности работы органов власти, определяют приоритеты в своей профессиональной реализации. А после года работы стажеры становятся специалистами, знающими работу органов власти изнутри, способными сразу включиться в рабочий процесс любого министерства.

Выпускник проекта Глеб Таличкин прошел стажировку в министерстве экономики и министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона:

– Это уникальная возможность за короткое время пройти стажировку и попробовать себя в работе в нескольких органах исполнительной власти. Тесная работа с кураторами и наставниками помогла мне набраться практического опыта, проявить и расширить свои знания. Я действительно начал понимать важность, сложность и необходимость работы государственного служащего. И с радостью и гордостью принял приглашение о трудоустройстве в МинЖКХ республики.

В сезоне 2020-2021 годов в проекте «Стажер» примут участие пять новичков. По итогам конкурсных процедур победителями признаны: Мария Бенгерт, Мария Ван, Татьяна Дереза, Екатерина Комлина и Сергей Пантюхин.

С 3 августа они начали стажировку в различных органах государственной власти Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru