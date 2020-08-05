Культурное наследие Кажыма

Во вторник исполняющий обязанности главы Коми посетил с рабочей поездкой Койгородский район. Знакомство с муниципалитетом Владимир Уйба начал с поселка Кажым, богатого на объекты культурного наследия федерального значения. В их числе – Дмитриевская церковь.

Строительство каменной церкви в поселке Кажым завершилось в 20-е годы XIX века. Церковь освящена в честь Дмитрия Ростовского. В 1916 году в связи со смертью настоятеля храм был закрыт и после революции использовался в светских целях: здесь размещались и поселковый клуб, и склад, и шорная мастерская. С 1999 года церковь находится в пользовании местной православной общины.

В конце 2018 года здание храма включено в список объектов федерального значения. В республике это единственная церковь, имеющая такой статус. В 2020 году в рамках федерального плана основных мероприятий, посвященных 100-летию Республики Коми, выделены пять миллионов рублей для создания научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ.

В июне сотрудники подрядной организации из Костромы произвели обмеры и инженерные изыскания. Проект и сметные расчеты должны быть готовы к 30 ноября 2020 года. После чего собственник объекта – Сыктывкарская епархия – сможет подать документы на федеральное финансирование в рамках целевого проекта «Культура России». Средства на софинансирование работ в республиканском бюджете предусмотрены.

Владимир Уйба также осмотрел ансамбль Кажымского чугунолитейного завода. Это уникальный памятник промышленной архитектуры второй половины XVIII – начала XX века, связанный с возникновением и развитием горного дела на северо-востоке европейской части России.

Еще одна достопримечательность Кажыма – гидротехническое сооружение, построенное в 1758 году для нужд чугунолитейного завода.

В 1978 году постановлением Совета министров Коми АССР объект объявлен памятником природы. В 2012 году при поддержке федерального бюджета была проведена частичная реконструкция Кажымского гидротехнического сооружения, отремонтирована плотина. Это позволило повысить надежность водохранилища, которое является также источником централизованного водоснабжения поселка.

Дальнейшая реконструкция объекта из-за отсутствия федерального финансирования не проводилась. Между тем необходимо устройство водоспуска для аварийного сброса воды и пропуска паводковых вод, изношен и разрушается подводящий тракт.

Идея создания на базе Кажымского водохранилища гидроэлектростанции возникала неоднократно. В 2015 году в рамках соглашения о сотрудничестве в области малой гидроэнергетики между правительством Коми и гидрогенерирующей компанией «Норд Гидро» обсуждался вопрос о создании в Кажыме объекта энергетики, работающего на возобновляемом источнике энергии. Но позже компания сообщила, что до 2020 года не планирует вложения инвестиций в реализацию проекта строительства МГЭС «Кажымская».

– К проекту малой гидроэлектростанции в поселке надо возвращаться. Здесь природой все создано для этого, объект практически готовый, есть плотина. Нужно завершить объект и обеспечивать людей электроэнергией, – заявил Владимир Уйба, осмотрев состояние Кажымского водохранилища, и поручил минимущества региона подготовить информацию по объекту для дальнейшей проработки и поиска инвесторов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru