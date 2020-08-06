Наблюдателей по осени считают

В Коми с рабочим визитом побывал член Совета при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод. Это уже третий визит правозащитника в республику – до этого он приезжал в 2005 и 2011 годах. Нынешний приезд связан с предстоящими сентябрьскими выборами. Обеспечить их чистоту и прозрачность призваны общественные наблюдатели, за подготовку которых отвечают российская и региональные общественные палаты. Этой теме был посвящен круглый стол, организованный на площадке Общественной палаты Коми.

Подготовка в нормальном режиме

Круглый стол с общественниками стал завершающим мероприятием двухдневной программы визита правозащитника. В течение двух дней Александр Брод встретился практически со всеми кандидатами на пост главы Республики Коми, с действующим исполняющим обязанности руководителя региона, провел встречи в штабах политических партий, участвующих в предстоящих выборах, в республиканском избиркоме, а также побывал в одном из районов, где посетил территориальную избирательную комиссию.

В результате, как отметил московский гость, выстроилась картина обстановки в преддверии выборов: подготовка в Коми к единому дню голосования идет в рабочем режиме, без серьезных срывов.

– Мне сказали в избирательной комиссии, что есть несколько обращений, связанных с качеством агитационных материалов. Были заседания рабочей группы по проверке качества подписей в поддержку кандидатов, есть претензии к некоторым политическим партиям, некоторым кандидатам. Есть и задвоение подписей, и недостоверные подписи, непредоставленные комплекты документов. Комиссия разбирается, работает грамотно. В ближайшие дни будет озвучено постановление о регистрации кандидатов на пост главы, а также по выборам в Госсовет и местные органы власти. Я бы рекомендовал Общественной палате Коми сохранять тот же конструктивный настрой по подготовке наблюдателей, какой был в дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, так же активно выйти на избирательные участки, охватить их все, в том числе отдаленные, учитывая протяженность республики, – сказал во вступительном слове Александр Брод, напомнив, что голосование на нынешних выборах решено сделать трехдневным, 11 и 12 сентября будут днями досрочного голосования.

Поскольку выборы предстоят многоуровневые, общественникам республики правозащитник посоветовал последовать примеру Общественной палаты России – пригласить все политические партии и совместно выработать формы конструктивного взаимодействия. НОМ («Независимый общественный мониторинг») также будет присылать свои материалы и доклады, которые помогут в подготовке к выборам.

При этом Александр Брод высказал предположение, что выборы в Коми, особенно в Госсовет, будут жесткие, конкурентные.

– Возможно, не обойдется без черного пиара и взаимных обвинений. Вы должны задавать правовой настрой на честность, прозрачность, соблюдение законодательства и контролировать не только сам процесс голосования, но и стадии агитации, встречи с избирателями. Все права партий должны соблюдаться в равной степени, нет избранных, неприкасаемых – все одинаково равны перед законом и обязаны соблюдать его требования. Выборы – это прежде всего обновление, это новые лица в политике, нужно дать им дорогу, – напутствовал общественников правозащитник.

Новые формы голосования

В нынешних выборах будет использоваться много новых форм голосования, которые были опробованы в последние несколько лет. Александр Брод представил участникам круглого стола обзор изменений в избирательном законодательстве. Это, например, программа «мобильный избиратель», позволяющая проголосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений, лишь заранее уведомив об этом. В Москве и Нижнем Новгороде апробировано дистанционное электронное голосование. Это введение многодневного голосования в целях безопасности избирателей в условиях пандемии коронавируса. Такая форма оказалась востребованной – до дня голосования по поправкам в Конституцию страны в России проголосовало 58,5 миллиона избирателей. Кроме того, расширена возможность голосования на дому – в ходе общероссийского голосования вне избирательных участков проголосовало 20,6 миллиона человек. Заимствуется и зарубежный опыт. В частности, президент одобрил популярную в некоторых странах форму голосования по почте, правда ЦИК посчитал, что пока эта форма недостаточно проработана и защищена, а также недостаточно оперативна.

Со следующего года в федеральном законодательстве об основных гарантиях избирательных прав граждан появится и возможность проголосовать вне помещения для голосования в течение нескольких дней подряд, а сейчас избиркомам предоставлено право назначать досрочное голосование.

У новых форм голосования, как подчеркнул Александр Брод, есть как преимущества, так и риски. Плюсом является расширение возможностей для участия в голосовании различных категорий избирателей, право выбора и создание более комфортных условий для волеизъявления. Важно и снижение рисков заболевания коронавирусом, создание условий для обеспечения безопасности граждан – разделение потоков, использование СИЗов, снижение нагрузки на избирательные участки. Такой опыт был позаимствован у Франции и Южной Кореи, которые проводили выборы в период пандемии. И, как показала практика, вспышки заболевания после общероссийского голосования по Конституции в нашей стране не было.

Что касается рисков, то сохраняется возможность подмены бюллетеней и их фальсификации. Но эти нарушения можно свести к минимуму, если использовать сейф-пакеты и пломбируемые урны и сейфы для бюллетеней, видеорегистраторы, а также активно использовать механизм общественного контроля – направлять на избирательные участки обученных наблюдателей от общественных объединений и партий, которые должны следить за чистотой и прозрачностью волеизъявления на всех этапах голосования и при подсчете бюллетеней.

Дискуссия о числе наблюдателей

По словам Александра Брода, на предстоящих выборах предлагается увеличить число субъектов общественного контроля, в частности предоставить право направлять на избирательные участки наблюдателей также и уполномоченным по правам человека. Однако у участников круглого стола такое предложение вызвало обоснованные возражения.

Руководитель аппарата Избиркома Коми Наталия Макарова напомнила, что творилось в помещениях для голосования в июне во время общероссийского голосования: небольшие комнаты были битком набиты наблюдателями от общественности и партий, еще там находились члены УИК, правоохранители, так что не оставалось места для избирателей. Расширение круга субъектов выдвижения наблюдателей породит еще больше проблем. Пусть останутся только независимые наблюдатели, предложила сотрудник избиркома.

Ее поддержала руководитель исполнительной дирекции Общественной палаты Коми Александра Афонина:

– Опыт работы на президентских выборах показал, что отдельные кандидаты и политические партии могут настраивать своих наблюдателей таким образом, чтобы те дестабилизировали работу избирательного участка. Это одна из деструктивных политтехнологий. Если же представители политических партий работают через Общественную палату, они действуют по единым правилам.

Александр Брод признал, что такая точка зрения есть, но она не разделяется всеми политическими партиями. Некоторые считают общественные палаты своего рода «бутылочным горлышком», которое пропускает только «своих» людей и тем самым ограничивает права партий направлять собственных наблюдателей.

Депутат Госсовета Татьяна Саладина задалась вопросом, можно ли обеспечить честное наблюдение в течение трех дней, и вообще, зачем нужно проводить голосование три дня, когда раньше управлялись за один?

Наталия Макарова пояснила, что это не прихоть республиканского избиркома, а порядок, установленный ЦИК России. В субъектах страны, где проходят основные выборы глав – высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний, – обязательно трехдневное голосование. Выбор количества дней для голосования предоставлен только тем субъектам, где проходят лишь выборы в органы местного самоуправления.

– На выборах главы республики и депутатов Госсовета применяется «мобильный избиратель», на выборах в советы муниципальных образований городских округов и муниципальных районов – открепительное удостоверение, на выборах депутатов сельских поселений – досрочное голосование за десять дней. За три дня со всем не управиться, – констатировала представитель Избиркома Коми.

Председатель Общественной палаты Коми Сергей Чечеткин добавил еще один аргумент за многодневность голосования – обеспечение безопасности людей в условиях пандемии коронавируса.

Опыт – лучший помощник

Зампред Общественной палаты Коми Галина Лапшина, которая возглавляет рабочую группу по подготовке общественных наблюдателей, привела цифры участников процедуры наблюдения в республике. Если на выборах президента России в 2018 году в Коми за голосованием наблюдали 830 человек, то на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в июне этого года – уже 2268, то есть в три раза больше. Сколько наблюдателей будет на предстоящих выборах сказать трудно. Ведь Общественная палата не имеет права отказать никому из пожелавших стать наблюдателей (при соблюдении ими ряда условий и требований). Поэтому, по мнению общественницы, необходимо выработать новые нормативные документы, отвечающие требованиям момента – должно быть новое положение по предстоящим выборам.

Что именно нужно отрегулировать в выборном законодательстве, перечислила коллега Галины Лапшиной, зампред палаты Любовь Гурьева. Во-первых, надо юридически конкретизировать, что может делать общественный наблюдатель во время исполнения своих полномочий, а что не может. Во-вторых, если есть институт наблюдателей, значит, должна быть и процедура отзыва. Надо прописать, за что его отзывают.

Иначе может повториться негативная ситуация, случившаяся на одном из избирательных участков в Сыктывкаре во время общероссийского голосования, когда один из наблюдателей демонстрировал агрессию по отношению ко всем участникам голосования.

– Мы столкнулись с психологией: «Я вам всем покажу!» Пришлось отзывать этого наблюдателя, – напомнила Любовь Гурьева. – Но потом этот человек написал, что не согласен с протоколом и требует его восстановить в статусе наблюдателя.

Третий момент, требующий правового регулирования, касается оформления работодателем тех дней, когда сотрудник работает наблюдателем. Этот вопрос актуален для очень многих активистов, кто обеспечивает прозрачность и честность выборов.

Галина ВЛАДИС

Фото Избиркома РК и tass.ru