Детсады увеличили число дежурных групп

С понедельника, 3 августа, в сыктывкарских детских садах открылись дополнительные дежурные группы. Как сообщили в столичной мэрии, в настоящий момент в 60 детских садах города работают 365 групп, которые посещают более трех тысяч детей. Оставшиеся шесть детсадов откроют дежурные группы в ближайшее время после окончания ремонтов и комиссионной приемки учреждений.

О порядке работы групп в ходе инспекции по детским садам рассказала начальник управления дошкольного образования Тамара Горбунова. Уже с минувшей пятницы родители определяют своих детей в дежурные группы тех детских садов, за которыми они закреплены.

Родители, продолжающие работать в период режима повышенной готовности, имеют право на выделение мест для детей в дежурных группах. Чтобы ребенка определили в группу, необходимо направить заявление на выделение места и представить документы с места работы.

– Мы начинали открывать дежурные группы постепенно, чтобы создать приемлемые условия для детей и родителей во время ограничительных мер. На данном этапе также в целях безопасности не ведется прием малышей в ясельные группы. Однако после снятия ограничительных мер детские сады будут работать полноценно, – пояснила Тамара Горбунова.

В каждом детском саду обеспечены все необходимые меры профилактики распространения коронавируса. В частности, утром проходит входной контроль, во время которого детям и родителям измеряют температуру тела, оценивают общее состояние каждого ребенка. Далее воспитатели измеряют температуру тела еще несколько раз в день. Воспитанники рассаживаются и укладываются спать так, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Кроме этого, на входе в группы имеются кожные антисептики.

Всего в республике сейчас функционирует более 700 дежурных групп в 200 дошкольных учреждениях.

Галина ВЛАДИС

Фото снежинка14.рф