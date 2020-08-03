Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

По официальной информации республиканского управления Роспотребнадзора, на 3 августа в Коми лабораторно подтверждено 5447 (+51) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находится 2387 человек, из них 2377 контактировали с заболевшими, 10 прибыли из-за рубежа. 4137 человек выздоровели. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он отметил, что власти планируют запустить массовую вакцинацию, которая будет проводиться бесплатно, в октябре.

Сейчас специалисты готовят пакет документов для регистрации этого препарата. По словам источника РИА Новости, регистрация вакцины ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа. В первую очередь прививки будут делать особым группам – медикам, учителям.

У всех добровольцев, которые испытывали вакцину на себе, выработался иммунный ответ. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото virusoff.net