Точки роста Приполярья

30 и 31 июля исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба находился с рабочей поездкой в Усинском районе. Знакомство с муниципалитетом руководитель региона начал с посещения отдаленных труднодоступных сел, а на следующий день побывал на производственных и социальных объектах Усинска, сообщила пресс-служба главы республики.

Новые соцобъекты в труднодоступной глубинке

Первыми населенными пунктами в программе рабочей поездки стали села Мутный Материк и Щельябож. Здесь Владимир Уйба и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голованев посетили социальные объекты, строительство которых ведется на средства, выделенные ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми.

Среди них – врачебные амбулатории. Строительство зданий завершено. В настоящее время Усинская ЦРБ ведет работу по получению лицензий на медицинскую деятельность. Владимир Уйба поручил минздраву республики дооснастить амбулаторию в Мутном Материке гематологическим анализатором и ультразвуковым сканером.

Также в рамках сотрудничества с компанией ЛУКОЙЛ ведутся работы по завершению строительства детских садов в отдаленных селах: на 80 мест в Мутном Материке и на 45 мест в Щельябоже. Возведение новых зданий дошкольных учреждений началось в 2015 году на бюджетные средства, но завершено не было – подвела подрядная организация. К строительным работам на объектах приступил новый подрядчик. Ему предстоит провести отделочные работы, проложить инженерные сети и благоустроить территории детских садов.

В селе Мутный Материк Владимир Уйба побывал в общеобразовательной школе, где ознакомился с условиями образовательной деятельности. В рамках регионального проекта «Современная школа» в сентябре этого года здесь откроется Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В Щельябоже руководителю региона также показали новый двухквартирный дом для специалистов-медиков, построенный на средства компании ЛУКОЙЛ.

В каждом из населенных пунктов Владимир Уйба пообщался с жителями. Они рассказали об отсутствии устойчивой мобильной связи и интернета, о потребности в дополнительной поддержке предприятий сельского хозяйства, о необходимости строительства дома культуры в деревне Денисовка. Все озвученные вопросы взяты в проработку, профильным министерствам даны соответствующие поручения по их решению.

Производственный фундамент Усинска

В пятницу Владимир Уйба работал в Усинске. Знакомство с нефтяной столицей республики началось с посещения цеха по подготовке, транспортировке и сдаче нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В сутки установки подготовки нефти «Уса» и «Уса-Тяжелая нефть» очищают от примесей и доводят до состояния товарной около девяти тысяч тонн нефти. В 2015 году была проведена реконструкция УПН «Уса» – здесь заменили резервуары и модернизировали оборудование.

С 2019 года началось обновление УПН «Уса-Тяжелая нефть». Она предназначена для подготовки высоковязкой нефти пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, активная разработка которого ведется в настоящее время. Реализуются проекты по монтажу новых теплообменников и насосных агрегатов, обновлению трубопроводов с увеличенной пропускной способностью в резервуарных парках и многое другое. После технического перевооружения и реконструкции проектная мощность объекта по нефти увеличится с двух до трех с половиной миллионов тонн в год.

Также Владимир Уйба посетил энергоцентр «Уса», который введен в эксплуатацию в 2016 году. Энергоцентр с установленной мощностью 100 МВт обеспечивает электроэнергией ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и Усинский газоперерабатывающий завод. В качестве топлива для турбин здесь используется попутный нефтяной газ.

Бережливая поликлиника для малышей

Обязательным пунктом визита в Усинск стало посещение Центральной районной больницы. Владимир Уйба осмотрел детскую поликлинику, в которой в 2020 году организовано «бережливое производство». Здесь открыты доступная и комфортная регистратура, прививочный кабинет, организована игровая комната для малышей.

В детской поликлинике работает 22 врача и 40 человек среднего медперсонала. Мощность детской поликлиники – 480 посещений в смену.

Также исполняющий обязанности главы Коми обсудил с руководством больницы состояние здания медучреждения и поручил региональным минздраву и минстрою проработать вопрос о возможности и целесообразности строительства нового инфекционного корпуса по быстровозводимым технологиям.

Памяти воинов-оленеводов

Далее Владимир Уйба побывал в деревне Новикбож, где возложил цветы к памятнику каюрам – участникам Великой Отечественной войны. Памятник был установлен в 2015 году по инициативе жителей деревни. 28 ноября 1941 года из Новикбожа на фронт отправился оленно-транспортный батальон. По пути к новикбожцам и устьусинцам присоединились оленеводы из сел, стоящих ниже по реке Печоре: Усть-Цильмы и Ижмы. Они вместе несли боевое дежурство на Карельском фронте. Оленеводы на нартах эвакуировали раненых с полей сражений, подвозили на передовую боеприпасы, продовольствие, медикаменты.

Также в деревне Новикбож исполняющий обязанности главы региона посетил музей тряпичной куклы. Музей открылся в 2013 году в местном доме культуры. Здесь собраны разные коллекции кукол: обрядовые, игровые, куклы-травницы, коми и русские куклы. В музее проходят мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, работает кружок «Рукодельницы», функционирует театральная студия.

Чистая вода для усадорцев

В поселке Усадор Владимир Уйба осмотрел объект, возводимый в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Строительно-монтажные работы выполнены на 94 процента, продолжается благоустройство территории. Общая стоимость проекта – более 17 миллионов рублей.

После технологического присоединения объекта к электрическим сетям будут организованы пусконаладочные работы с последующим вводом объекта в эксплуатацию. Станция позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей поселка Усадор.

Дворец для спортсменов

Жители Усинска гордятся своим ледовым дворцом «Югдöм» и спортивным манежем. Посещение этих объектов также вошло в программу рабочего визита в муниципалитет руководителя региона.

Строительство спортивного комплекса в Усинске было полностью профинансировано ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – в рамках соглашения с правительством Республики Коми. Первый корпус – ледовый дворец «Югдöм» – открылся в мае 2013 года, второй корпус – спортивный манеж – в ноябре 2019-го.

Спорткомплекс дал возможность усинцам – как взрослым, так и детям – заниматься хоккеем, фигурным катанием, игровыми видами спорта и борьбой. Есть тренажерный зал и зал хореографии. Ледовый дворец открыт для массовых катаний.

Ежедневно до ситуации с коронавирусом спортивные секции комплекса посещали порядка 500 человек, из которых 150 человек – это представители команд по игровым видам спорта, еще 100 человек – воспитанники спортивных школ по вольной борьбе и дзюдо.

Глас общественности

Завершающим аккордом рабочей поездки традиционно стала встреча с общественностью, на которой от местных активистов прозвучали предложения по развитию муниципалитета и республики.

Член усинского отделения Союза женщин России Дарья Павлова рассказала, что в районе сложно попасть на прием к некоторым узким специалистам, в частности к детскому окулисту. До пандемии коронавируса в Усинскую ЦРБ дважды в год приезжали врачи диагностической поликлиники республиканского Консультативно-диагностического центра. Но этого мало. А выехать в Сыктывкар не у всех есть возможность.

– Можно ли увеличить количество выездов в Усинск? – спросила Дарья Павлова.

Владимир Уйба отметил, что Минздраву Республики Коми уже дано поручение усилить выездную бригаду врачей – узких специалистов, увеличить ее штат и доукомплектовать дополнительным медоборудованием, чтобы жители республики, особенно отдаленных населенных пунктов, получали вовремя и в полном объеме необходимую медицинскую помощь и консультации.

Вопрос о перспективах развития Усинска как территории Арктической зоны России задал заместитель председателя общественного совета при администрации города Михаил Лосев.

Владимир Уйба ответил, что для вновь созданных организаций и предприятий в районах Арктической зоны будет предусмотрен ряд налоговых преференций. Это и снижение ставки налога на прибыль в части зачисления в республиканский бюджет, и снижение или даже освобождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, а также пролонгация действия пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения.

– Нам крайне важно создать преференции предпринимательству, – подчеркнул Владимир Уйба. – Потому что представители бизнеса создают социум – ассортимент, цены, качество услуг и товаров, определяют уровень нашей жизни. Кроме того, эти преференции помогут привлечь к нам инвесторов. А это новые предприятия и, что особенно важно, новые рабочие места.

Также на встрече были обсуждены вопросы о формировании тарифов на оплату услуг ЖКХ, об оказании помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, о программе переселения северян. Владимир Уйба на все вопросы дал развернутые ответы и высказал свое мнение по некоторым проблемным темам.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru