Совет жильцов против нерадивых «управляшек»

В Госсовете Коми прошла очередная прямая линия по вопросам ЖКХ. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятие вновь состоялось без участия СМИ. На вопросы граждан ответили председатель профильной комиссии Госсовета Татьяна Саладина, представители министерства энергетики, ЖКХ и тарифов, министерства строительства и дорожного хозяйства, республиканской службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля), фонда капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба регионального парламента.

За час на прямую линию поступило десять звонков. Часть из них касалась работы управляющих компаний. Жительница Воркуты пожаловалась на то, что УК не оказывает ряд услуг, которые исправно оплачивают жильцы дома. В частности, не производится расчистка проезда от снега, не обеспечивается надлежащим образом безопасность уличных лестниц в зимний период. По словам первого заместителя руководителя службы стройжилтехнадзора Ольги Микушевой, жильцам необходимо решать проблему не поодиночке, а выбрав совет многоквартирного дома. Жилищный кодекс закрепляет в перечне его полномочий контроль за деятельностью управляющих компаний.

У жителей Ухты и столичного поселка Верхняя Максаковка одинаковые проблемы: протекает кровля домов, а управляющие компании тянут с ремонтом. Как отметила Ольга Микушева, в обоих случаях управляющие компании должны незамедлительно принять меры по устранению протечек, иначе они нарушают лицензионные требования. В адрес УК служба стройжилтехнадзора направит соответствующие предостережения.

Жительница села Летка Прилузского района обеспокоена отсутствием на ее улице централизованного водоснабжения. Как отметила Татьяна Саладина, есть несколько программ, в рамках которых в республике решается вопрос с обеспечением населения качественной водой, в частности проект «Чистая вода». По словам депутата, будут подготовлены запросы в соответствующие ведомства с просьбой прояснить ситуацию с реализацией программ в Прилузье, а также в районную администрацию – для проработки возможных вариантов решения проблемы.

Жителей Читаево Прилузского района давно волнует состояние автодороги Объячево – Читаево. Дорожное полотно в ямах, автомобили объезжают их по краю дороги. С началом учебного процесса возникнет вопрос с безопасным подвозом детей в школы. По информации минстроя, в рамках работ по содержанию дорог в начале июня текущего года ликвидирована аварийная ямочность на участке км 0 − км 5, общая площадь отремонтированного покрытия составила 702,35 кв. м. В настоящее время готовится дополнительный договор на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги Объячево – Читаево на общую сумму 600 тысяч рублей. В последующем обеспечение проезжего состояния автодороги будет обеспечиваться в рамках выполнения работ по содержанию.

Лина ПЕРОВА

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