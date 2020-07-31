Время воплощать инициативы

Одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию России в Воркуте прошло голосование по проекту «Народная инициатива». Оно дало возможность гражданам выбрать, что требуется заполярному городу в первую очередь. Участие в отборе предложений приняли 14 613 воркутинцев.

В числе первостепенных задач жители городского округа назвали приобретение зимней специализированной техники и аппарата компьютерной томографии для больницы скорой медицинской помощи. И уже в середине июля пресс-служба администрации Воркуты сообщила, что народную инициативу по приобретению зимней техники поддержал и.о. главы Коми Владимир Уйба. Руководитель региона распорядился выделить на этот проект пять миллионов рублей. Деньги направят на покупку двух единиц зимней техники – мини-погрузчиков с дополнительным навесным оборудованием (снегоуборочным шнеком и уборочной щеткой) для расчистки детских муниципальных площадок и общественных территорий. Уборка снега на таких площадках в основном производится вручную, и зимой компактная техника поможет значительно упростить и ускорить работу дорожников.

Также в ходе голосования воркутинцы назвали приоритетными приобретение автотранспортной техники для школ, реконструкцию спортзала Дворца творчества детей и молодежи, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для XXII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» и ремонт Центра национальных культур.

Тем временем в городе вовсю идут работы по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Народный бюджет». В поселке Северный обновляют фасад музыкальной школы (общая стоимость – более 1,2 миллиона рублей), а в центральном сквере поселка Воргашор завершена установка детского игрового комплекса. На площадке смонтированы игровые элементы, уложено мягкое покрытие, установлено ограждение для безопасности детей, установлены лавочки и урны.

Как напомнили в пресс-службе воркутинской мэрии, общественная территория «Сквер улица Катаева, 28 – улица Воргашорская» была выбрана как приоритетная после процедуры общественного голосования в марте 2017 года. Благоустройство центрального поселкового сквера было выполнено в прошлом году. Проведены земляные и ландшафтные работы, уложены асфальт и новые каменные бордюры, смонтирована система освещения и видеонаблюдения, установлены уличный тренажерный комплекс и скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта. Все работы проводятся в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» и подготовки к празднованию 100-летия Республики Коми.

Вскоре в заполярном городе появится еще одна достопримечательность – к 1 сентября на площади Победы установят памятник Воину-освободителю. Деньги на монумент собраны работниками Воркутинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках ежегодного марафона «Мы – наследники Великой Победы».

Памятник представляет собой фигуру советского солдата, держащего в одной руке маленькую девочку, в другой – автомат, ствол которого опущен к земле. Эскиз памятника выполнен по аналогии с монументом Воину-освободителю, установленным в берлинском Трептов-парке, где покоится прах более пяти тысяч советских солдат и офицеров.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты