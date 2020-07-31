В Сыктывкаре состоялся отбор народных проектов

В столице Коми 19 народных проектов одобрили для отбора на республиканском уровне. Заявки на участие в региональном проекте «Народный бюджет» были рассмотрены в ходе заседания муниципальной конкурсной комиссии. Всего было рассмотрено 22 проекта.

К участию на региональном уровне рекомендованы четыре проекта в сфере физкультуры и спорта, семь – в сфере образования и восемь – благоустройства.

Комиссия одобрила предложения по установке спортплощадок по улице Кутузова, в местечке Заречье и в поселке Трёхозёрка, а также по обустройству инклюзивного спортивного городка в парке имени Кирова.

В обустройстве, по мнению сыктывкарцев, нуждаются также территории детских садов и школ. Например, рядом со школой №15 предлагается установить снаряды для уличного воркаута, а школа №6 нуждается в спортплощадке.

Еще одну важную проблему города призван решить проект «Обустройство контейнерных площадок». В поселке Верхний Мырты-Ю нет уличного освещения, и местные жители ратуют за то, чтобы оно появилось. Два предложения касаются благоустройства парков и скверов в Эжвинском районе столицы республики.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, в случае одобрения на региональном уровне проекты будут запланированы к реализации на территории города в 2021 году.

В текущем же году в рамках «Народного бюджета» в Сыктывкаре реализуются восемь проектов: в сфере этнокультурного развития народов, образования, физкультуры и спорта, благоустройства.

Лина ПЕРОВА

Фото siktivkar.bezformata.com