Дневник в подарок

В новом учебном году каждый первоклассник Республики Коми получит в подарок школьный дневник. Как сообщила пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Коми, основной документ школьника получат 11 100 первоклассников во всех муниципалитетах республики.

Дневник содержит не только всю необходимую для организации учебы информацию, но и множество познавательных элементов. Это государственные символы Республики Коми и России, сведения о регионе, историко-культурная карта и карта природно-климатических зон с занесением типичных представителей животного мира Коми. Темой седьмого дневника первоклассника Коми стал юбилей – столетие республики.

Каждый разворот дневника с расписанием на неделю содержит свою оригинальную тему, которая будет знакомить детей с республикой.

Такие дневники не будут продаваться в магазинах – они выдаются бесплатно. По заданию мин-образования региона готовится видеоролик для педагогов, в котором им расскажут, как организовать в День знаний праздничные занятия с первоклассниками, используя новый дневник.

Артур АРТЕЕВ

Фото minobr.rkomi.ru