38 миллионов на дополнительное трудоустройство

В Коми поступили федеральные средства на снижение напряженности на рынке труда. На реализацию дополнительных мероприятий из резервного фонда правительства России республике предоставлено более 38 миллионов рублей, сообщает портал правительства региона.

– Средства будут направлены на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников. Речь идет о трудоустройстве на общественные работы безработных граждан и тех, кто обратился в службу занятости в поисках работы, а также о временном трудоустройстве тех работников, которые находятся под риском увольнения. В рамках мер планируется трудоустроить более 600 человек, – пояснили в минтруде Коми.

Минтруд республики уже представил эти предложения для внесения изменений в распоряжение правительства региона от 04.04.2020 №89-р «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru