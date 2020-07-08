Школа в Орбите готова к приемке

Владимир Уйба проверил готовность новой школы на 1200 мест в Сыктывкаре в микрорайоне Орбита. Разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного объекта планируется получить до 10 июля, сообщает пресс-служба главы Коми.

На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 860 миллионов рублей.

Все учебные классы оборудованы интерактивными досками, предусмотрены комнаты психологической разгрузки для педагогов и учеников. В здании школы создана безбарьерная среда – в дверных проемах отсутствуют пороги, предусмотрены пандусы и лифты, расширены дверные проемы классов и других помещений. На прилегающей к школе территории обустроены баскетбольная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием и освещением.

Особое внимание уделено безопасности – на случай эвакуации в здании предусмотрено множество запасных выходов, установлена система экстренного оповещения, в коридорах на каждом этаже расположено несколько телефонов прямой связи с экстренными службами. Учиться в школе будут дети среднего и старшего звена – 5-11 классы.

Владимир Уйба осмотрел учебные классы, столовую, медицинский блок и мастерские новой школы, ознакомился с оборудованием, установленным в кабинетах. Он отметил, что новая школа соответствует высоким образовательным стандартам.

– Школу долго ждали и дети, и взрослые. Все готово к приему школьников и педагогов – и светлые кабинеты, и оборудованные мастерские, и просторные учительские. У школы отличный крен в сторону физкультуры: здесь есть стадион, спортивные и тренажерные залы, зал хореографии. Республике нужно больше новых школ, чтобы наши дети учились в современных и безопасных условиях. Эту работу мы, конечно, продолжим, – прокомментировал Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru