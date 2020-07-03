Поправки одобрили 65 процентов жителей Коми

2 июля Избирательная комиссия республики объявила официальные результаты голосования по вопросу изменений в Конституцию России на территории региона. В целом «за» высказались 65,08 процента участников голосования (221 113 человек), «против» – 33,94 процента (115 322 человека). 3337 бюллетеней признаны недействительными.

Первые выводы о голосовании можно было сделать еще вечером 1 июля. На брифинге, начавшемся в 21 час, председатель ресизбиркома Дмитрий Митюшев сообщил, что на 18.00 явка по Коми составила 49,69 процента от общего числа участников голосования, внесенных в списки, но, когда закончится обработка протоколов участковых избирательных комиссий, регион явно «перешагнет» 50-процентный барьер. Так и вышло: итоговая цифра – 51,82 процента. По явке Коми среди всех регионов России на 72 месте. Показатели, в принципе близкие соседним регионам: в Архангельской области порядка 50 процентов, в Кировской – 55, в Пермском крае – 52.

И в самой Коми в разных муниципалитетах явка сильно отличается. Традиционно на снижение показателей региона большое влияние оказывают Воркута и Инта, суммарно там, если верить данным регистрации, проживает порядка 100 тысяч человек, а на самом деле в два с лишним раза меньше, соответственно и голосуют там меньше, чем везде. И в этот раз явка там была ниже 50 процентов, как и в Усинске, Ухте и Сосногорском районе. Свою роль, кроме прочих причин, сыграла неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка с коронавирусом.

– У 11 членов УИК на территории Усинска и Воркуты при проведении тестирования выявилось наличие заболевания, – сообщил Дмитрий Митюшев. – Это все наложило особый отпечаток на проведение голосования. Многие участники голосования боялись принимать в нем участие, не только приходя в помещение для голосования, но и встречая участковую избирательную комиссию у себя дома.

Тем не менее, по словам Дмитрия Митюшева, голосование в Коми проходило даже в «красных зонах» больниц, голосование проводили работающие там врачи.

– Мы включили их в резерв, назначили членами участковых избирательных комиссий, они там всю процедуру проводили, документы наружу не передавали, результаты переслали по специальным техническим каналам, – сообщил председатель ресизбиркома.

Всего в «красных зонах» было организовано пять УИК, но голосование там проводилось только 1 июля.

Больше 60 процентов составила явка в Прилузском, Сысольском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Койгородском районах и в Эжвинском районе Сыктывкара.

Бюллетени в помещениях для голосования или вне их (на дому, на рабочем месте, на придомовой территории) получили 340 092 человека. Но в ящиках для голосования оказалось 339 772 бюллетеня.

– Разница в цифрах – это вынесенные с участков бюллетени, такое бывает каждые выборы, – пояснил Дмитрий Митюшев.

Коми в числе первых начала отправлять результаты обработки протоколов в Центризбирком из-за чего сложилась неоднозначная ситуация: первые данные оказались протестными, «против» превалировало над «за». Дмитрий Митюшев пошутил, что от необходимости давать множество комментариев по этому поводу его освободило общение с журналистами Коми, он был на брифинге, поэтому на звонки не отвечал. А к концу брифинга в Москву поступила очередная порция данных из республики, и соотношение «за» и «против» поменялось в обратную сторону.

– Малое количество протоколов никогда ни о чем не говорит. К нам в первую очередь пришли протоколы со временных избирательных участков, они маленькие, посчитать было несложно, и мы их сразу ввели в ГАС «Выборы». И оказалось, что эти данные всплыли на экране Центральной избирательной комиссии под камерами РБК, НТВ и так далее. Но через сорок минут результаты были уже совершенно другими, – рассказал председатель ресизбиркома.

Сама организация проведения голосования на сей раз оказалась сложнее, чем всегда, из-за санэпидограничений. Членам УИК было непросто работать в масках и перчатках, к тому же само голосование длилось несколько дней, а не один, плюс график работы участковых комиссий изменился в сторону увеличения по времени – работали каждый день по 12 часов. Из-за этого тем членам УИК, что не были в отпуске и не являются неработающими пенсионерами, пришлось сложно. Во-первых, с работы приходилось отпрашиваться, во-вторых, возникала правовая накладка с оплатой – если у человека официально рабочее время, он не может получать вторую зарплату за часы, проведенные в УИК. В сложных ситуациях выручали волонтеры. Кроме того, как показало голосование, многие граждане настолько привыкли, что в их почтовые ящики бросают приглашения прийти на участок и указывают адрес – куда именно, что в нынешней ситуации, когда распространения таких листовок не было, растерялись и сомневались, куда идти, даже если живут по одному адресу многие годы и прекрасно знают, где обычно находится их помещение для голосования.

Сейчас ресизбирком уже активно готовится к осенним выборам. Напомним, 13 сентября в Коми пройдут досрочные выборы главы республики (уже заявилось пять кандидатов) и выборы депутатов Госсовета (пока заявились только кандидаты от регионального отделения Партии народной свободы (ПАРНАС)).

Анна ПОТЕХИНА

Фото Избиркома Коми