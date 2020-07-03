В Воркуте мониторят соблюдение масочного режима

По данным за 3 июля, в Коми федеральным референс-центром лабораторно подтверждено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 88 человек, есть один летальный случай.

За предыдущие сутки в республике умерло от COVID-19 три человека, а число заболевших прибавилось на 50 пациентов. При этом, как отметил в своем очередном видеообращении к жителям региона и.о. главы Коми Владимир Уйба, все новые случаи заболевания зафиксированы в Воркуте и Усинске.

Всего в республике, по данным на пятницу, зафиксировано 3577 случаев заболевания COVID-19, в том числе в активной фазе заболевания 1673 человека, выздоровело 1870 пациентов, число жертв достигло 34.

Усинская ЦРБ продолжает размещать на своем сайте свежую статистику по заболевшим в муниципалитете. В четверг было выявлено 52 новых случая коронавируса, все инфицированные – вахтовики. Общее число заболевших вахтовиков на 2 июля составляло 566 из 884 больных.

В Воркуте, по данным на 2 июля, число заболевших прибавилось на 14 человек (за сутки до этого было 40). Общее количество инфицированных в заполярном городе за время пандемии достигло 1288 человек, под наблюдением остается 629 пациентов, у десяти взрослых есть подозрения на COVID-19.

В городе ежедневно мониторят соблюдение карантинных мер гражданами и ответственными лицами на территории муниципалитета в общественных местах, магазинах и в общественном транспорте. В первую очередь проверяют соблюдение масочного режима. Пресс-служба администрации Воркуты сообщила, что за июнь мобильные группы проверили свыше 110 объектов на предмет соблюдения профилактики коронавируса, в том числе 40 магазинов, более десятка входных групп предприятий, организаций и учреждений города, порядка 60 автобусов. По выявленным фактам нарушений составляются административные протоколы, которые затем передаются на рассмотрение в суд для принятия решений о привлечении нарушителей к ответственности.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы администрации Воркуты