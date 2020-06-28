Ирина Медведева: «Ищем новые маршруты для велопрогулок»

Сыктывкарка Ирина Медведева уже пять лет ведет группу «Велопрогулки» в соцсети «ВКонтакте». На базе группы сформировалось целое сообщество любителей спорта. Вместе с Ириной они не только ездят на велопрогулки вокруг столицы Коми, но и выезжают за пределы республики. Отправляются также и на соревновательные старты, проводят различные ЗОЖ-акции. Вступить в группу и присоединиться к этим активным людям, получив полную поддержку со стороны Ирины и других участников, может любой желающий. О развитии велодвижения в Сыктывкаре, о настоящей спортивной жажде и о том, как ее утолить, Ирина Медведева рассказала в интервью «Республике».

– Вы буквально заряжаете своей энергетикой всех вокруг. Расскажите, откуда такая любовь к спорту?

– С детства. Когда-то родители отдали меня в балет, но потом на урок физкультуры пришел тренер по конькам. Я училась тогда в третьем классе. Так попала в конькобежный спорт. Поняла, что спорт мне ближе, роднее. Раньше так было принято, что летом каждому конькобежцу для летней тренировки выдавали спортивный велосипед «Старт-шоссе». То есть и любовь к велосипедам уже давняя. Вот так в принципе с тех времен не останавливаюсь. С конькобежным спортом я тоже не расстаюсь, среди ветеранов спорта до сих пор выступаю. Каждый год в первое воскресенье марта Федерация конькобежного спорта Коми такие старты проводит. Ну и потом, после рождения детей в силу семейных обстоятельств какое-то время в спорте меня, можно сказать, не было, но все равно очень далеко от этого я никогда не уходила: и лошадьми одно время увлекалась, и кайтингом. К горным лыжам у меня тоже любовь, движимая ею, уже объездила Австрию, Италию, Словакию, Болгарию, в пермскую Губаху очень любим ездить.

– Что для вас значит спорт?

– Это мой воздух. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслями о завтрашнем дне, для себя составить план о том, куда завтра на велопокатушки и какую велопрогулку интересную придумать и опубликовать в группе к выходным. Для меня спорт – это здоровье, это точно неотъемлемая часть моей жизни. Всем говорю: «Только не останавливайтесь», особенно людям моего возраста. Потому что как только остановишься на два-три дня, сразу, будто сто лет не тренировался, организм требует движения. Всем, кто меня окружает, и моим одногруппникам об этом говорю, стимулирую постоянно хоть к небольшим тренировкам.

По себе знаю, что людям свойственна лень, особенно после работы и когда плохая погода. Я вот еду, например, иногда с работы уставшая, направо – дом, а налево – поворот в тренажерный зал. Порой возникает искушение поехать домой, но преодолеваю себя и поворачиваю в зал. И затем усталости как не бывало, и уважаешь себя, что не поддалась лени. Вообще главный рецепт в спорте – это регулярность. Нужно гнать от себя лень, других способов нет.

– Нехватка времени, на которую многие ссылаются, это миф?

– Безусловно. Если ты хочешь заниматься, то найдешь возможность. Я, например, заканчиваю работу в пять вечера, в шесть мы уже собираемся, допустим, на бывшем мясокомбинате в Орбите или на стадионе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте, где накануне намечали тренировку либо вечернюю прогулку. Иногда проводим легкие покатушки, а иногда тренировку по кросс-кантри по лесу с затяжными подъемами, скоростными извилистыми спусками, «нырками» и «дропчиками» (места, с которых велосипедисты падают/спрыгивают вместе со своим экотранспортом, от англ. drop – падение, – авт.) с нашим известным гонщиком «Велодрайва» (сыктывкарский клуб любителей велосоревнований и одноименная группа – авт.) Виктором Золотарёвым. Буквально в воскресенье вечером вернулись из Кирова. Ездили туда на выходные. В пятницу после работы уехали на машине с пятью велосипедами: погрузили два на велобагажник сверху, три висели сзади. Впятером поехали. Просто накануне узнали, что там будет кросс-кантрийная гонка. Поучаствовали с девчонками, у нас 16-летняя Даша Валериянова заняла первое место, другая молодая спортсменка Анастасия Касьянова второй стала, а мне досталась медалька за третье место.

– В чем философия сообщества «Велопрогулки»?

– Философия «Велопрогулок» в объединении людей-единомышленников, которым нравятся велопрогулки. Мы открыты для всех, и человек с любым уровнем подготовки может к нам присоединиться. У нас есть как велопробеги для хорошо подготовленных участников, так и неспешные походы. Мы всегда помогаем тем людям, которые в себе не уверены. Некоторые говорят, что следили за нашей группой по два года и только потом набрались смелости, пришли и пожалели лишь о том, что так долго не присоединялись. Многие боятся кататься дальше границ города, потому что банально не умеют правильно пользоваться велосипедом. Если ты правильно выставишь свою посадку, разумно переключаешь скорости, то ехать в горку на велосипеде одно удовольствие, ты не будешь напрягать колени, сбивать дыхание. Нужно обязательно научиться правильно использовать велосипед, чтобы это было на пользу здоровью и настроению. Поэтому новичкам об этом в первую очередь рассказываем и делимся своим опытом. В составе группы всегда легче ехать и веселее. Вот пример: недавно новички на первой же велопрогулке с группой преодолели свои первые 75 километров до села Додзь Корткеросского района и обратно. Поняв для себя многие вещи, научившись переключаться и подбирать правильную одежду, в следующую велопрогулку уже съездили в деревню Эжолты Усть-Вымского района, а до нее 85 километров.

Многие новички приезжают к нам на плохеньких и неправильных велосипедах. Я сама такая была когда-то. Выбрала чисто по-женски велосипед красненький, двухподвес. Он был очень тяжелый, с рамой 19 дюймов. Я даже не понимала, что такое размер рамы и для чего вообще нужно это знать. Когда покаталась, то все для себя поняла, приобрела опыт. У меня есть велосипед, который я даю новичкам на велопрогулку, чтобы они поняли для себя, чем отличается их плохенький велосипед от приемлемого горного велосипеда. Сама катаюсь сейчас на кросс-кантрийном карбоновом велосипеде и на шоссейном гоночном, так как я бывшая конькобежка, иногда хочется прокатиться на более высокой скорости. Очень часто люди спрашивают, какой купить велосипед лучше. Считаю, что для начала надо покататься на чем-то простеньком, чтобы понять, что нужно, и затем выбирать: горный, шоссейный, циклокросс или иной, определиться и с уровнем навесного оборудования.

Наша группа не зацикливается только на велопрогулках. Все спортсмены у нас разносторонние. Мы организуем и совместные походы, в прошлом году был поход со сплавом на Полярный Урал. Участвовали в стартах триатлетов Mondi Cross Triathlon, даже учились у специалиста плавать на открытой воде для этого. Зимой катаемся и на велосипедах, и на коньках, и на лыжах в лесу, обычно после работы.

– Как часто присоединяются новички?

– Постоянно. Сначала общаемся в группе, переписываемся в личке, позднее вместе идем в магазин, помогаем им сделать выбор первого велосипеда. Буквально недавно помогли купить три новых велосипеда для участников. Для начала предлагаем варианты попроще, чтобы не тратиться, а со временем, когда человек понимает, что хочет чего-то большего, то покупает себе велосипед выше классом, а его переходит к новичку. Мы также обучаем и обслуживанию велосипедов. Это целая наука.

Не так давно к нам присоединился врач Александр Яблонский, он смеется, говорит, что после первой же велопрогулки попал в секту. Уже купил себе другой велосипед и проехал с группой маршрут в 150 километров, причем часть трассы проходила по песчаному бездорожью Яснэга (село в Сыктывдинском районе – авт.). Оперный певец Борис Калашников тоже с этого года ездит с нами. Это наш известный тенор. В театр мы тоже любим группой ходить. «Велопрогулки» – это моя семья, и участники группы часто называют меня в шутку веломамой. Регулярно стали проводить совместные прогулки с корткеросцами, один-два раза в год выезжаем и катаемся с устькуломцами, ухтинцами и кировчанами. Вот заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов создал по примеру нашей группы сообщество велолюбителей в Корткеросском районе, и мы часто совместные прогулки организуем, ездим к ним и вместе по деревенькам катаемся.

– В среднем в неделю как часто катаетесь?

– Стараемся каждый день. Есть вечерние покатушки – прокатиться на скорости кружок вокруг Сыктывкара 25 километров, есть кросс-кантрийные тренировки в лесу или в полях, любим поехать на природу с одногруппниками, допустим, в Заречье. Планируем походы в зависимости от желания людей, либо заранее, либо спонтанно. Выкладываем «зазывалку» в официальном чате группы. Любой участник может предложить вечерний маршрут для покатушек и объединиться для совместной прогулки. Договариваемся, где встретиться, и поехали. Это ежедневное движение. Есть кросс-кантрийные тренировки, которые проводит тоже совершенно бесплатно Виктор Золотарев, и кому это нравится, то с нами едут, другие едут просто прокатиться вместе. Вот так мы кучкуемся.

Официальные велопрогулки, когда вместе едем большой группой, проводятся в субботу или в воскресенье. Как правило, информацию об этом выкладываем заранее на стене, и все желающие приезжают в обусловленное место. Они увидели, прочитали, сказали: «Хочу». Мы никогда не знаем точно, кто и в каком количестве приедет на субботнюю велопрогулку, иногда это бывает и в воскресенье, и в оба выходных дня. Бывает, что на два дня едем с палатками. Любим ездить на все проводимые фестивали и мероприятия в городе, в селах и деревеньках Коми: излюбленные «Кöрт Айка» в Корткеросе, «Живой воздух» в селе Ыб.

– Многие боятся ездить по трассе и мешают пешеходам на тротуарах. Что с этим делать?

– Такая проблема есть. Самое интересное, что как только они пробуют проехать в группе, то страх пропадает. Когда мы вместе, то нас видно издалека, мы едем ровной колонной один за другим, и это совершенно другое впечатление от езды. В колонне у человека есть ощущение защищенности и безопасности. Для меня большое счастье, когда я вижу, как человек преодолевает свой страх, едет с нашей группой и потом понимает, что зря боялся и что все возможно. Ехать в группе и ехать одному – это как небо и земля, совершенно разные впечатления, каждому нужно это ощутить на себе.

Выезжать на автодороги необходимо всем велолюбителям, главное, знать ПДД велосипедиста и соблюдать меры безопасности. Кататься нужно только в шлеме, об этом мы неустанно говорим. Многие, к сожалению, не знают элементарных вещей. Например, о том, что нельзя выезжать и поворачивать со второй полосы, если двухполосное движение. Нужно просто повернуть направо, перейти по пешеходному переходу дорогу, обязательно спешившись, и с другой стороны уже повернуть, поехать дальше по дороге. Велосипедисты не должны ездить по тротуарам, если там активное движение пешеходов. Культуру автолюбителей тоже нужно повышать, они должны знать, что у велосипедистов есть их законные полтора метра на автодороге.

– Какие у вас ближайшие планы, может быть, новые интересные маршруты или мероприятия?

– Найти новый маршрут для велопрогулки – вы не представляете, как интересно. Это как какой-то квест. Всегда хочется чего-то нового, и поэтому я каждому новичку говорю: «С тебя маршрут». В планах встретить восход солнца в живописном месте, продумываю такую велопрогулку. Собираемся на велосплавы, это когда мы доезжаем на велосипедах, допустим, до Шошки, а потом пересаживаемся на байдарки. В июле Карелия. Туда мы доберемся на поезде, там дня три будем ездить на велосипедах, потом пересядем на байдарки. Каждую велопрогулку мне интересно делать на какую-либо тему, а еще лучше познавательную, часто мы совмещаем поездки с экскурсиями.

Ярослав СЕВРУК

Фото со страницы Ирины Медведевой «ВКонтакте»