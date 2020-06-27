Медалистка Вера Губарева: «Отличник – не значит зубрила»

В этом году школы республики выпустили 506 золотых и серебряных медалистов. Медалью «За особые заслуги в обучении» награжден практически каждый восьмой выпускник. На первом месте в Сыктывкаре по числу медалистов гимназия имени Пушкина – 18 медалей, на втором – средняя общеобразовательная школа №25, где медали получили 11 выпускников. О трудностях на пути современного школьника к глубоким знаниям «Республике» рассказала выпускница 11 «Б» класса школы №25, обладательница золотой медали Вера Губарева.

– Сегодняшний школьник в отличие от ребят, окончивших школу лет 20-30 назад, живет совершенно в ином информационном поле. Сегодня другие ритмы жизни, огромный поток информации. Родители сплошь и рядом сетуют на то, что детям задают непосильный объем домашних заданий. В то же время число медалистов в школах не уменьшается. Как вам удавалось справляться с таким количеством учебного материала?

– Да, я тоже считаю, что объем задаваемого школьникам на дом достаточно большой. Конечно, при желании справиться с ним реально, но однозначно придется чем-то жертвовать – либо прогулками, встречами с друзьями, походами в кино, либо сном. Я чаще всего жертвовала сном.

– Почему это было для вас так важно, в то время как многие просто легли бы спать, полагаясь на то, что как-нибудь пронесет и завтра не спросят? К тому же бессонная ночь, особенно перед экзаменами, это большой риск провала, потому что неотдохнувший мозг отказывается функционировать на пределе сил.

– Я думаю, это привитая мне в семье ответственность и стыд за плохо сделанное дело. Мяться перед учителем и искать оправдания – это для меня стыдно. Но что касается жертвования сном, то для меня есть разница между экзаменом и домашним заданием. Домашнее задание – это как некий долг: задали – значит, надо делать. А вот экзамен – это другое. Тут я лучше высплюсь, чтобы отвечать на свежую голову. При большом объеме домашних заданий быть отличником трудно. Это занимает много времени. Играет ли какую-то роль налаженный режим дня? Конечно. После школы мне, безусловно, надо поднабраться энергии. Обычно приходила из школы в два часа дня, обедала, потом немного занималась своими любимыми делами – рисованием, английским, делала физическую разминку. В спортзал я не хожу, но дома занимаюсь, совсем без этого нельзя. И только потом садилась за домашние задания, на которые уходило в среднем от четырех до шести часов.

– Неужели не хотелось иногда схитрить? Это же не секрет, что школьники зачастую готовят домашнее задание через раз: если сегодня спросили, да еще получил хорошую отметку, значит, на следующем уроке можно будет передохнуть, не особо стараться.

– Конечно, хотелось – чего тут скрывать. Но это не было правилом, скорее исключением.

– В обществе бытует устойчивое мнение, что быть одновременно хорошо информированным во многих сферах нереально. Хотя бы потому, что полиглотов не так уж много, а человек обычно тяготеет к какому-то одному направлению – либо он физик, либо лирик. Наверное, поэтому одноклассники нередко считают отличников зубрилами.

– В каком-то смысле отличник действительно может быть зубрилой. Потому что редко кто гениален настолько, что в любой отрасли знаний ему все дается легко. Таких, наверное, вообще нет. Но стремиться к отличному решению задач, которые ставит перед тобой жизнь, – это нормально. Но зубрила – это не значит посредственность. Как можно быть отличником и при этом не быть разносторонней личностью?

– Какие из школьных предметов вам давались с лету, а какие приходилось зубрить?

– По складу ума я скорее гуманитарий. Мне очень нравился русский язык. Любовь к нему мне привила наш учитель Елена Вениаминовна Чудова. Зубрить приходилось естествознание. Этот предмет был для меня сложным. Не лежит у меня душа к нему. Что касается математики, то здесь главное – увидеть, что стоит за формулой, представить это себе зримо, а потом одно из другого вытекает.

– Какая самая главная «фишка» в хорошем усвоении знаний: умение концентрировать внимание или заинтересованность в предмете?

– И то, и другое. Без внимания – никуда. Но при этом надо уметь шевелить извилинами, разбираться, что откуда проистекает. Без умения создать систему в голове многое бессмысленно.

– Вы были победителем городского конкурса сочинений «Я гражданин России». Считаете ли вы себя патриотом?

– Конечно, я люблю свою родину. Я бы сказала, что моя страна, мой Сыктывкар – в моем сердце. Но при этом я не страдаю фанатизмом и не возьмусь утверждать, что мы круче всех. Каждая страна по-своему уникальна.

– Любовь к родине предполагает также и гордость за нее. Что для вас является гордостью за родину?

– То, что мы первыми освоили космос, что это наш космонавт первым полетел туда. Особый предмет гордости – русская литература. Один только Достоевский чего стоит с его умением передать душевные переживания героя. «Преступление и наказание» – мой любимый роман из курса школьной литературы. Я уверена, что еще не раз вернусь к нему и буду перечитывать.

– Учителя литературы сегодня в один голос говорят: дети не читают. В лучшем случае прочтут краткий пересказ или отрывки из хрестоматии. Вы читаете? И что предпочитаете – бумажную книгу или ее электронный вариант?

– Конечно, предпочитаю читать в бумажном варианте. Мне нравится чувствовать книгу, у бумажной книги – особая энергетика. Что касается того, что молодежь мало читает, это да. Просто все сегодня привыкли к соцсетям, для многих вся жизнь там проходит. Чтение книг заменили прочтением постов и комментариев. Но, признаюсь, я читаю не только классику, мне нравятся триллеры и ужасы.

– Адреналина не хватает?

– Именно это. Ощущение страха, таинственность на протяжении всего сюжета – это притягивает.

– Куда планируете поступать?

– Думаю посвятить себя юриспруденции. Мне интересна эта сфера, потому что это возможность помогать людям восстанавливать справедливость, отстаивать их законные интересы. Что касается выбора вуза, то поначалу хотела поступать либо в Казань, либо в Питер. Но по причине эпидемиологической обстановки в стране, скорее всего, останусь в Сыктывкаре и буду поступать в СГУ.

– Последняя четверть для школьников прошла в режиме онлайн. Каковы впечатления от такого формата уроков, считаете ли, что будущее за ним есть?

– Я совершенно против такой подачи знаний. Это практически полностью самообразование. Предмет намного лучше усваивается в прямом контакте учителя и ученика. Есть вопрос – задал его учителю. А такое обучение – это, на мой взгляд, вариант на крайний случай.

– Поскольку последняя четверть прошла именно в таком режиме, наверняка образовались некие пробелы в знаниях. Готовы ли вы подтвердить свою медаль на ЕГЭ?

– Да, готова, постараюсь приложить максимум усилий для этого, несмотря на сложность подготовки к экзаменам в рамках дистанционного обучения.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото из социальной сети «ВКонтакте»