В Коми запускается электронная система оплаты льготного проезда

С 22 июня в Сыктывкаре и Ухте стартует процесс замены бумажных социальных проездных билетов на электронные носители. Гражданам, имеющим право на льготу, предоставляется выбор: бесплатно активировать услугу льготного проезда на карте платежной системы «Мир» с бесконтактной оплатой или получить социальную транспортную карту. Непосредственно с 1 июля на городских автобусах обоих городов можно будет использовать такой инструмент для оплаты поездки.«Переход к автоматизированной системе оплаты проезда затронет более 25 000 «льготников» Ухты и Сыктывкара. Несмотря на техническое нововведение, ключевые характеристики останутся прежними: безлимитный проезд в течение месяца за 400 рублей. Теперь не нужно будет ежемесячно приходить за новым проездным. Необходимо лишь вовремя пополнять баланс — через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или в личном кабинете на сайте банка, а также при помощи устройств самообслуживания и в отделении Сбербанка. Комиссия за пополнение баланса отсутствует», — сказал директор «САТП №1» Дмитрий Чепурнов.

«Если у вас есть карта МИР Сбербанка с бесконтактной оплатой, вам не потребуется получать дополнительный проездной: достаточно активировать опцию оплаты проезда по социальному проездному в специальном пункте. Если же ваша карта «Мир» не поддерживает функцию бесконтактной оплаты, ее можно бесплатно обменять на новую в отделениях банка. – добавила и.о. управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

В Сыктывкаре получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного проезда по бесконтактной банковской карте можно по адресам:

— ул. Бабушкина, д. 22 — ул. Орджоникидзе, д. 50 — ул. Лесозаводская, д. 15 — ул. Тентюковская, д. 103 — ул. Мира, д. 17

— ул. Славы, д. 8

Каждый пункт работает согласно индивидуальному графику. В Ухте получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного

проезда по бесконтактной банковской карте можно в Территориальном центре социального обслуживания населения по адресу ул. Первомайская, д. 2/6.

текст ПАО «Сбербанк», фото из Интернета