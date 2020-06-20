Поэтический марафон памяти и скорби

Ежегодный поэтический марафон Национальной библиотеки Коми, посвященный Дню памяти и скорби, в этом году пройдет в режиме онлайн. В нем могут принять участие все желающие, достаточно выбрать стихотворение, прочитать его на камеру и отправить на электронную почту организаторам: abonement@nbrkomi.ru.

К 22 июня помимо марафона сотрудники библиотеки подготовили видеоролик из цикла «Чтобы помнили». Основой для него послужили материалы, собранные на сайте «Библиотека памяти: Великой Победе посвящается».

– Уже пять лет на этом электронном ресурсе со всей республики собираются материалы о войне: фотографии фронтовиков, сохранившиеся письма солдат, а также статьи из районных и республиканских газет той поры, – сообщили «Республике» в главной библиотеке региона. – На этот раз историю подвигов наших земляков пополнит видеоочерк об уроженце села Выльгорт, старшем сержанте, командире отделения автоматчиков гвардейского тяжелого танкового полка Виталии Денисове.

Для любителей исторических загадок в этот день Ленинка предложит сюжет о криптографии «От Цезаря до 2 мегабит». Специалисты отдела иностранной литературы расскажут о шифровках и кодах.

Юношеская библиотека Республики Коми 22 июня также проводит поэтический марафон. Все желающие почитают стихи советских поэтов и коми фронтовиков о войне, солдатской дружбе и любви к родине. В этот день прозвучат стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Юлии Друниной, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Расула Гамзатова, Андрея Дементьева, стихотворения коми поэтов Серафима Попова, Анания Размыслова, Владимира Тимина и других.

– В два часа дня в Книжном дворике около библиотеки участники марафона выберут сборники, представленные на выставке, и почитают понравившиеся стихи на литературном мостике, – рассказали «Республике» в Юношеской библиотеке. – Вспомнят ребята и поэму Виктора Кушманова о ста двенадцати Уляшовых из села Бадьельск, не вернувшихся с войны.

На сайте библиотеки можно ознакомиться с виртуальной картой «Обелиск памяти», а также материалами акции «Правнуки нашей Победы» и «Наш Герой».

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru