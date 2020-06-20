Жителям республики рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми

В какой форме и куда следует подавать заявление на получение гарантированных президентом страны пособий и выплат на детей? Кто имеет на них право, а кто – нет? На эти и другие вопросы, связанные с социальной поддержкой семей с детьми, отвечали специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в ходе прямой линии, прошедшей в Общественной приемной главы региона 15 июня.

С целью соблюдения мер профилактики прямая линия проходила в режиме онлайн. Предваряя вопросы граждан, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Александр Хохлов напомнил о новых видах поддержки семей с детьми. При этом он отметил, что объем предоставляемой сегодня федеральной поддержки семьям максимальный, раньше никогда такого объема финансирования на эти цели не выделялось.

– Если средняя заработная плата по России 35 тысяч рублей, то пособия на детей от ноля до трех лет составляют 40, а иногда и 50 процентов от этого среднего заработка, – отметил замминистра. – Что касается выплат на детей от трех до семи лет, то сейчас мы их назначаем и начнем выплачивать в течение июня всем семьям, у которых доходы не дотягивают до прожиточного минимума. Но не только тем, кто в установленном порядке признан малоимущим, но и тем, кто на деле является малоимущим, но процедуру получения этого статуса по тем или иным причинам не смог пройти. Эта выплата составляет 6840 рублей. Более того, в июне мы выплатим ее сразу за пять месяцев.

Как сообщила представитель Пенсионного фонда Наталия Якимчук, на выплату размером в десять тысяч рублей по факту в Коми может претендовать 150 196 человек. Из этого числа заявления в электронном виде подали пока 96 467 человек, то есть 84 процента. Положительное решение вынесено по 94 952 заявлениям. Остальные документы пока в работе. Заявление на эту выплату можно подать до 1 октября. Оформляется оно достаточно просто: через сайт госуслуг нужно подать свои личные данные и данные ребенка, СНИЛС и реквизиты счета, куда перевести деньги.

Конечно, закон всегда имеет какие-то ограничения. Так, по словам Александра Хохлова, в социальные центры поступает много звонков от граждан, которые сетуют на то, что их детям выплаты не положены.

– Нужно понимать, что в законе всегда есть точка отсечения, – пояснил замминистра. – Для первых детей в семье – это 1 января 2018 года. Если первый ребенок родился раньше 2018 года, то он эту выплату не получает. Что касается третьего ребенка, то тут точкой отсечения является 1 января 2019 года. Распространить закон на всех детей, рожденных раньше этого срока, мы не можем.

Позвонившая на прямую линию сыктывкарка жаловалась, что не может подать заявление на детское пособие и в службу занятости, так как доступ к сайту госуслуг у нее почему-то закрыт:

– Из-за режима самоизоляции я вынуждена была закрыть свое предприятие. Сейчас сижу без работы и подать заявление на постановку на учет по безработице через сайт госуслуг тоже не могу. В центре занятости мне сказали, что это мои личные проблемы, и я сама должна с ними разбираться. Что мне делать?

Александр Хохлов предложил сыктывкарке предварительно записаться на прием к специалисту ЦЗН, который поможет ей разобраться в проблемах с сайтом. Что касается государственной поддержки предпринимателей, вынужденных закрыть свой бизнес во время самоизоляции, то, по словам замминистра, при условии предоставления необходимых документов максимальное пособие по безработице на три месяца им гарантировано.

– Я еще 18 мая через МФЦ подала заявление на получение пособия детям с трех до семи лет. Но ответа не получила. Каковы сроки рассмотрения заявления? – поинтересовалась еще одна позвонившая.

– Сроки рассмотрения – 10 рабочих дней со дня поступления заявления в центр. Далее наши специалисты делают запросы для получения необходимой информации, чтобы по итогам принять решение о выплате. Но если ответ на наш запрос не поступает в указанные сроки, то органы соцзащиты имеют право продлить рассмотрение вашего заявления до 20 дней. До 25 июня первые выплаты будут осуществлены. Если по вашему заявлению будет принято положительное решение, то никакого уведомления вы не получите, просто вам перечислят деньги на карту. Уведомление придет только в том случае, если вам отказано по каким-то причинам, – рассказала начальник отдела социальных выплат минтруда Светлана Матухно.

– Слышала, что статус малоимущей семьи можно продлить по телефону. Куда мне обратиться? – поинтересовалась Александра из Сыктывкара.

– Никуда обращаться не нужно, – заверил Александр Хохлов. – Все, кто был признан малоимущим и не смог продлить этот статус во время самоизоляции, получили автоматическое продление до 30 сентября. Сейчас мы, конечно, в связи с этим думаем, что же будем делать 1 октября, когда у всех малоимущих республики разом будет завершаться этот статус. Но уверен, что мы обязательно найдем из этого выход и в течение сентября через СМИ об этом сообщим.

Жительница Сыктывкара просила объяснить, почему доход ее семьи делят не на четверых, а на троих, хотя вместе с ней семья состоит из четырех человек.

– Я одна воспитываю троих детей. По двум из них я мать-одиночка, каждый год я оформляла статус малоимущей. А когда старшему сыну исполнилось 18 лет, мне отказали в этом статусе, и сейчас я не могу даже получить пособие на ребенка от трех до семи лет. Младшая дочь, на которую я хотела получить эту выплату, инвалид. Через сайт госуслуг я оформила заявление, но мне отказали, потому что якобы среднедушевой доход у нас превышен на тысячу с лишним рублей на каждого. Но мы же эти деньги тратим на четверых, а не на троих. Почему старшего сына не учитывают при расчете?

– В состав семьи включаются родители и несовершеннолетние дети. Поскольку ваш старший ребенок достиг 18-летия, как член семьи он в расчет не будет включаться. Поэтому состав семьи у вас сейчас три человека, и весь ваш доход делится на троих. В доходы входит и пособие по уходу за ребенком-инвалидом, – пояснила Светлана Матухно.

Александр Хохлов в свою очередь добавил, что на совершеннолетних детей не распространяются уже никакие льготы, в том числе и на проезд к месту отдыха. Но совершеннолетние дети, даже если они студенты, вполне могут где-то подрабатывать.

– Я очень надеюсь, что к июлю эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и мы, как и в прежние годы, сможем реализовывать программу летнего трудоустройства детей от 14 до 18 лет и старше. В этом году дополнительно выделяются деньги на благоустройство. А благоустройство – это как раз та сфера, где ежегодно летом задействованы подростки.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»