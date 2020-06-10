Занимательная чертовщина

В закрытом для посетителей на период самоизоляции Национальном музее Коми завелись черти. Они и прочая нечистая сила стали героями открывшейся 5 июня в отделе природы выставки «Природная чертовщинка».

Пока экспозицию можно увидеть только онлайн на сайте музея, но после открытия можно будет познакомиться с ней и в зале. Выставка рассказывает, почему речного сома прозвали чертовой лошадью, росомаху – чертовым медведем, также здесь разместилось много интересных природных экспонатов, так или иначе связанных с нечистой силой.

Например, представлена целая россыпь чертовых пальцев. Так называют останки ростров белемнитов – головоногих моллюсков, населявших планету в мезозойскую эру и вымерших в одно время с динозаврами. Внешним видом моллюски напоминали современных кальмаров. Окаменевшие раковины похожи на заостренные копья. В среднем их длина составляет двадцать сантиметров, однако встречаются полуметровые экземпляры. Славяне-язычники были убеждены, что ростры – это стрелы Перуна, которые вонзаются в землю во время грозы. Европейцы называют окаменевшие белемниты «стрелами эльфов», «свечами гномов» и «пальцами святого Петра», китайцы – «зубами дракона» и «коровьим соском». По одной из легенд, самый главный черт решил установить свое влияние над всем миром, однако добрые силы помешали ему это сделать и обернули его в неприступную скалу. С тех пор единственным напоминанием о черте стали его окаменевшие пальцы, которые рассыпались по всему миру, попав не только на землю, но и в моря и океаны.

Еще один необычный природный объект на выставке – ведьмина метла. Это не сказочный авиатранспорт для полета на шабаши и Лысую гору, а вполне реальная болезнь деревьев, которая вызывается голосумчатыми и ржавчинными грибами, а также вирусами. Эти образования в кроне деревьев похожи на шары или огромные гнезда. В старину считалось, что это проделки ведьм и разной нечистой силы. В Финляндии ведьмины метлы в особом почете – их защищают законом, к ним водят на экскурсии. Ведьмины метлы встречаются небольшие и огромные – шары в диаметре до трех метров.

Ведьмин камень – это известный талисман, привлекающий здоровье и счастье. Он представляет собой камешек со сквозным отверстием, появившимся в минерале в результате выветривания. Считается, что тому, кто нашел подобный минерал, будет сопутствовать удача. Древние поверья утверждают, что кикиморы, домовики и подобная нечисть вредит птице и домашним животным, поэтому данный камень был назван куриным, или собачьим, богом, который оберегает птицу и собак.

На выставке можно прочитать, кто такие ведьмы и черти, узнать про ведьмины травы и круги, про сатанинский гриб и чертополох.

Удачно дополнили экспозицию картины из цикла «Природа и народы» кировского художника Николая Фомина и работы в технике корнепластики сыктывкарского коллекционера и мастера Ивана Свистельника. Из лесных корешков он создал персонажей пушкинской сказки про попа и работника Балду. Как известно, среди героев литературной сказки были и бесы.

Артур АРТЕЕВ

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