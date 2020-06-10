Музей будет доступнее детям с особенностями развития

Ближе познакомить с экспонатами отдела природы Национального музея Коми детей с особенностями интеллектуального развития поможет новый образовательный проект «Рыбы, птицы, звери».

В этом году музей стал победителем грантового конкурса проекта «Инклюзивный музей» Международного совета музеев в России в номинации «Инклюзивное развитие». Проект ориентирован на знакомство с многообразием животного мира на постоянной экспозиции отдела природы музея. Всего по гранту было получено сто тысяч рублей.

На прошедшей 9 июня пресс-конференции сотрудники музея рассказали журналистам о том, как планируется реализовать грант.

– Эта программа будет способствовать вовлечению детей с особенностями ментального развития в социокультурные процессы, а также получению ребятами нового музейного опыта, – отметила руководитель проекта, методист отдела научно-методической работы Мария Куликова. – В рамках проекта они будут знакомиться с экспозицией отдела природы по адаптивной программе. После реализации проекта в музее планируется расширение доступности музейной среды региона посредством оказания методической поддержки по внедрению разработки «Рыбы, птицы, звери» в работу муниципальных музеев республики.

Как рассказала заведующая отделом природы Татьяна Голованова, группы детей с инвалидностью нередко приходят в музей. Но для них необходимо проводить знакомство с экспонатами по-иному, не как с обычными экскурсантами.

– Такие дети не всегда могут выдержать продолжительные экскурсии, – пояснила она. – Некоторые могут испугаться шумовых эффектов или клыков у чучел хищников.

Мария Куликова рассказала, что вначале нужно провести подготовку сотрудников музея, для того чтобы они могли правильно работать с детьми с инвалидностью:

– Занятия с детьми у нас будут проходить по такой схеме: вначале знакомство участников, затем сама экскурсия с использованием тактильных и аудиоматериалов, закрепляющая творческая часть и завершающее чаепитие. Для каждой группы инвалидности будет своя форма подачи.

Как пояснила Мария Куликова, на материалы для тактильного осмотра, творческой деятельности, аудиозаписи голосов птиц планируется расходовать часть грантовых средств. Часть гранта пойдет на создание в музее релакс-зоны. В ней будут коврики, мягкие кресла, игрушки-антистресс. В тишине и уюте могут отдохнуть и обычные экскурсанты.

Одна из главных задач проекта – показать, что музей доступен для людей с инвалидностью. И его посещение должно стать для них обычным делом.

– Наш опыт можно будет распространить по муниципальным музеям, – добавила Мария Куликова. – Отделы природы есть везде, а содержанием программы мы готовы поделиться.

Из-за коронавируса программа не может начать работать в полную силу, но, как заверили сотрудники музея, после снятия ограничений она будет востребована.

Артур АРТЕЕВ

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