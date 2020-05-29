Территория неравнодушных

ТОСы Коми благоустраивают села и сохраняют их историю

18 проектов жителей Коми победили в этом году в конкурсе Фонда президентских грантов, девять из них созданы при поддержке Ассоциации органов территориального общественного самоуправления (ТОС) республики. Более десятка ТОС претендуют на президентские гранты, которые будут распределяться в июне. Более 30 проектов поданы на конкурс грантов главы Коми. В то время как многие люди жалуются на вынужденное безделье из-за режима самоизоляции, общественники обдумывают, как еще можно улучшить жизнь на своей малой родине, делают небольшие, но полезные дела.

Проекты, победившие в конкурсе президентских грантов в 2020 году при поддержке АТОС Коми:

ü ТОС сельского поселения Хабариха «Аэропорт» – «Тренажерный комплекс «Юбилейный»;

ü ТОС поселка Коржинский «Коржа» – «Память в наших сердцах жива»;

ü ТОС сельского поселения Спаспоруб «Родные просторы» – «Установка детской спортивно-игровой площадки «На здоровье!»;

ü ТОС села Палевицы – «Вечная память воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

ü Усть-Вымская районная организация ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – «Памяти первостроителей Северо-Печорской железной дороги»;

ü ТОС «Пионер» сельского поселения Ношуль – «Зырянская азбука Молодцова»;

ü Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Республики Коми» – «Спортивная площадка – территория ЗОЖ»;

ü Коми республиканская спортивная общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Республики Коми» – «Доступный спорт»;

ü Коми региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Республики Коми» – «Все лучшее детям – спортивное ориентирование в школы!».

Победные проекты

Коронавирус внес небольшие коррективы и в их деятельность, например, массовый субботник по установке новой детской площадки или ремонту тротуаров, пока провести нельзя. А уж об открытии такой площадки, на которую может прийти половина села, и вовсе в нынешних условиях речи не идет. Но общественники уверены, что все равно выполнят задуманное, пусть и немного позже.

– Люди с пониманием относятся к ситуации, и грантодатели тоже. Сотрудники Фонда президентских грантов даже сами обзванивали победителей конкурса с просьбой перенести массовые мероприятия. Значит, реализуем попозже, в июле-августе, да и в сентябре у нас погода еще позволяет заниматься благоустройством территорий – а таких проектов большинство. С поставщиками оборудования и других необходимых материалов у нас сложились хорошие отношения, так что, несмотря на пандемию, все благополучно приобретено и уже на некоторые территории доставлено, – рассказал координатор по развитию ТОС в республике, федеральный эксперт Общенациональной ассоциации ТОС, член Общественной палаты Коми Дмитрий Сизев.

В этом году в честь 75-летия Победы многие ТОС написали проекты по созданию или восстановлению памятников, мемориалов героям Великой Отечественной войны. Но, по словам Дмитрия Сизева, многие проводят памятные мероприятия и без поддержки извне, самостоятельно. Например, в Прилузском районе ТОС «Якушево» (сельское поселение «Ношуль») 25 мая посадил 75 рябин.

Изначально, как сообщила председатель ТОС Лариса Попова, планировалось провести акцию в конце апреля и на пустырь, где до сих пор царствовал борщевик, собирались поселить 30 рябинок, но потом их число решили увеличить. Глава поселения Сергей Елдин помог делу: поднимающийся борщевик на территории скосили, будут убирать и дальше. Судя по странице ТОС «ВКонтакте», без дела местные активисты и раньше не сидели: проведены субботники по уборке территорий, сшиты халаты и защитные костюмы для Прилузской районной больницы.

Грант на «Зырянскую азбуку»

Как рассказал Дмитрий Сизев, ТОС «Якушево» – новый, создан в этом году. Также в 2020 году в Коми официально зарегистрирован еще один ТОС – в вуктыльском селе Подчерье. И, возможно, скоро появится еще один – в деревне Чукачой Сыктывдинского района. Во второй половине 2019 года в Коми появилось шесть новых территориальных органов общественного самоуправления. А всего в Коми их сейчас более 150 – с образованием юридического лица и без, объединяющих более 30 тысяч человек. 90 процентов ТОС Коми хотя бы раз, но побеждали в различных грантовых конкурсах.

– Проекты наших ТОС самые разные, из тех, что будут реализоваться в этом году, я бы отметил три, – говорит Дмитрий Сизев. – Проект одного из самых отдаленных ТОС – «Аэропорт» в Хабарихе Усть-Цилемского района, там будут устанавливать уличный тренажерный комплекс «Юбилейный». ТОС «Коржа» намерен отремонтировать памятник «Ветеран с венком», который стоит в центре села Лойма Прилузского района. Из этого села на войну ушел 691 человек, включая шесть женщин, 453 из них погибли. А памятник местным героям сейчас, к сожалению, в критическом состоянии. Кроме того, ТОС «Пионер» сельского поселения «Ношуль» реализует проект «Зырянская азбука Молодцова», связанный с историей Алексеевского высшего училища в этом селе. Александр Молодцов служил в училище в Ношуле с 1914 по 1918 год, в 1918-м он стал автором первого из утвержденных коми алфавитов, под псевдонимом Санԁрӧ Ваԍӧ им составлены букварь (1920) и грамматика (1921). В 1920-е годы разработал систему орфографических правил для коми языка.

Как следует из описания проекта на сайте Фонда президентских грантов, ношульские активисты намерены в честь 100-летия выпуска букваря и 135-летия со дня рождения Александра Молодцова в 2020-2021 годах провести ряд просветительских и культурных мероприятий в школе и библиотеке, виртуальную экскурсию «Живем на Коми земле», диктант по коми языку, тематический час о Стефане Пермском и Александре Молодцове, фестиваль патриотической песни, лабораторию «Коми алфавит в интернете». Также в разных местах Ношуля разместят арт-объекты «Следуй за буквой». Размер президентского гранта – 521 тысяча рублей.

Прилузский район – лидер по количеству ТОС в Коми. А «Пионер» действительно в числе первых по числу привлеченных грантовых средств и реализованных проектов, среди которых немало оригинальных, связанных с историей Ношуля. Например, в прошлом году по инициативе общественников здесь появился арт-объект «Баркас Ношульской пристани» на месте, где в прошлые века останавливались суда с грузами. Объект включен в экскурсионный маршрут по селу.

Помощь от общественных приемных

В Ассоциации ТОС Коми намерены развивать систему территориального общественного самоуправления и дальше. В этом помогут филиалы Общественной приемной главы республики в разных городах и районах. Как пояснил Дмитрий Сизев, на селе немало активных людей, которые хотели бы создать ТОС, но не знают, с кем проконсультироваться по этому поводу, кто поможет с написанием проектов, заявками, отчетностью. Для всего этого и создан АТОС в Коми, но в Сыктывкар из труднодоступных деревень и поселков не наездишься, а решать вопросы по телефону или интернету не всегда удобно. Нужно, чтобы сельчане могли обратиться к хорошо знакомым людям на своей территории.

– Вот исходя из мысли, что представительства Общественной приемной есть везде, мы договорились о сотрудничестве, совместных мероприятиях, – пояснил координатор по развитию ТОС. – Сначала проводим работу с руководителем общественной приемной, чтобы он был в курсе: что такое ТОС, для чего они нужны, какие возможности дают. Потом общаемся в онлайн-режиме с ним и главой сельского поселения. А следующий этап – проведение круглых столов на территориях с участием местных глав, руководителей приемных и сельских активистов. Можно сказать, общественные приемные главы Коми станут нашими неформальными филиалами, посредниками в общении с активистами на отдаленных территориях. В целом же я хочу сказать, что за восемь лет в Коми сложилась полноценная, устойчивая система территориального общественного самоуправления с полной правовой базой. Созданы все условия для появления новых ТОС. Разработаны образцы уставов, всех необходимых документов для создания органа общественного самоуправления и его дальнейшей работы. У нас в регионе действует первая в России ассоциация ТОС, которая также оказывает полную поддержку общественникам. Именно эти обстоятельства и привели к результатам, которые мы имеем на сегодня: наши ТОС успешно побеждают в грантовых конкурсах и регионального, и федерального уровня, делают много полезного для развития территорий. И это не только инструмент привлечения грантов, но и развитое общественное движение, у которого есть идеология, на которое возлагают ответственность и ожидания.

Анна ПОТЕХИНА

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