Новый механизм переселения северян

Исполняющий обязанности главы Коми принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. Заседание состоялось 27 мая в формате видеоселектора, сообщила пресс-служба руководителя региона.

В ходе своего выступления Владимир Уйба отметил, что в республике имеется большой объем жилья с высоким износом домов. Почти половина жилых домов в регионе была построена в период с 1946 по 1970 год.

В Сыктывкаре, там, где застройка велась в 50-60-е годы, расположены 1336 двухэтажных деревянных многоквартирных дома (общая площадь 640 тысяч квадратных метров), в которых проживают 33 тысячи человек.

– Провести комплексный капитальный ремонт по приведению таких жилых домов к современным нормам и требованиям уровня качества жизни не представляется возможным. Эти дома находятся в центральной части города с развитой социальной инфраструктурой. Морально устаревшие «деревяшки» не только портят внешний облик Сыктывкара, но и не дают развиваться его центральной части, – заявил Владимир Уйба.

В то же время одной из проблем в Республике Коми, как и многих северных регионов страны, является очередь на получение сертификатов, предоставляемых в рамках Федерального закона № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». По состоянию на 1 января 2020 года в очереди 26 781 семья.

В качестве одного из вариантов решения озвученных проблем Владимир Уйба предложил ввести новый механизм переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Его суть – переселение в квартиры во вновь построенных многоквартирных жилых домах в столице субъекта России, в том числе в рамках развития застроенных территорий.

При этом средства федерального бюджета направлялись бы в бюджет региона для строительства указанных многоквартирных домов, и гражданину предоставлялось бы жилое помещение вместо сертификата.

– Таким образом, мы могли бы решить сразу несколько проблем: сократить очередь на переселение, снизить темпы оттока населения из республики, увеличить объемы вводимого жилья, обновлять и развивать уже застроенные территории, – подчеркнул руководитель Республики Коми.

Марат Хуснуллин поручил Минстрою России представить предложения по внесению изменений в федеральные нормативно-правовые акты для того, чтобы реализовать предложенную Владимиром Уйба инициативу.

Лина ПЕРОВА