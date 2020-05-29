Коми перешла к первому этапу снятия ограничений

С 29 мая в республике введен первый этап снятия ограничений режима повышенной готовности. Такое решение принято накануне на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 29 мая в Коми выявлено 1262 инфицированных COVID-19, 667 из них уже выздоровели, 23 скончались. За сутки выявлено 24 новых случая.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидситуация в республике соответствует всем основным показателям, на основании которых региону дается право перейти на первый этап снятия ограничений. На 27 мая величина коэффициента распространения инфекции составила 0,85 (для перехода на первый этап он не должен превышать 1). Показатель заболеваемости – 142 случая на 100 тысяч жителей, темп прироста за сутки – 3,8 процента, за неделю – 1,9 процента.

По данным минздрава Коми, свободный коечный фонд для лечения больных COVID-19 составляет 137,6 процента от расчетной потребности. Показатель тестирования на 100 тысяч населения – 89,2 при установленном значении не менее 70-ти на 100 тысяч.

Исходя из этого региональное управление Роспотребнадзора по согласованию с федеральным ведомством внесло предложение руководителю Коми о полноценном переходе к первому этапу снятия ограничений. Это предложение было единогласно поддержано на заседании оперштаба. При этом Владимир Уйба обратил особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех ограничительных мер.

– Открытие первого этапа – это огромная ответственность. Я обращаюсь к жителям республики, руководителям сферы услуг и сферы торговли: если мы не будем строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, санитарно-гигиенические правила, то можем вновь получить высокий рост заболеваемости и будем вынуждены вернуть ограничения. Нам ни в коем случае нельзя расслабляться, – подчеркнул руководитель региона.

С 29 мая в Коми возобновили работу предприятия и индивидуальные предприниматели сферы услуг: парикмахерские и салоны красоты, мастерские по ремонту одежды, обуви, прачечные и химчистки. Открылись магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 квадратных метров с отдельным уличным входом. В торговом зале с учетом продавцов одновременно может находиться ограниченное количество людей – из расчета один человек на четыре квадратных метра.

Соответствующие изменения внесены в указ главы Коми о режиме повышенной готовности. Как подчеркнули в пресс-службе главы региона, действие всех остальных ограничительных мер, введенных ранее, продлено по 17 июня включительно. Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания. Также рекомендуется носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте.

На втором этапе снятия ограничений возобновится работа предприятий торговли большей площади, отдельных образовательных организаций. При этом сохранятся ограничения на предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале. На третьем этапе предприятия торговли и сферы услуг смогут работать без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, начнут работать предприятия общественного питания, гостиницы, образовательные учреждения без исключения.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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