Ветераны спорта Коми получили финансовую поддержку от Олимпийского комитета России

Помощь была оказана в рамках программы Олимпийского комитета России по содействию старшему поколению во время эпидемии COVID-19 на территории страны. При взаимодействии с Олимпийским советом региона сумма в 200 тысяч рублей, выделенная ОКР, была распределена между 43 ветеранами спорта.



Как пояснили в совете, с помощью муниципалитетов они составили список заслуженных тренеров и отличников физической культуры, которым сейчас больше всего требуется помощь. После чего каждому из нуждающихся были напрямую перечислены деньги.

— Хочется поблагодарить ОКР за такую поддержку. Безусловно, наши ветераны, которые сейчас являются самой уязвимой категорией населения, нуждаются в подобной помощи. Это поможет им пережить непростые времена. Отмечу и оперативную работу Олимпийского совета республики, активно сотрудничающего с московскими коллегами, — заявил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

Это не первые деньги, которые поступают в Коми по линии Олимпийского комитета России. В середине мая ОКР перечислил Республиканской инфекционной больнице в Сыктывкаре 1 151 570 рублей. На добровольные пожертвования сотрудников комитета врачи приобрели маски, защитные костюмы и антисептики, сообщили в пресс-службе Минспорта республики.