Шесть приоритетных инвестиционных проектов реализуют в области освоения лесов Коми

Лесопромышленный комплекс Республики Коми продолжает оставаться привлекательным для инвесторов. Так, в 2019 году объём инвестиций в лесопромышленный комплекс региона вырос на 17,3 процентов по виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» — 737,6 млн рублей; на 11,2 процентов по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» — 2,1 млрд рублей.



На сегодняшний день на территории Республики Коми реализуется шесть приоритетных инвестиционных проектов. Их реализация позволила привлечь в регион около 12,5 млрд рублей инвестиций.

В 2019 году завершен один из таких проектов — «Техническое перевооружение деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит в поселке Жешарт Республики Коми» Жешартского ЛПК. Общий объем инвестиций составил более 420 млн рублей.

Реализация в Республике Коми инвестиционных проектов в области освоения лесов не только оказывает положительное влияние на развитие социально–экономической отрасли, но и имеет чёткую социальную направленность. Их реализация способствует созданию новых рабочих мест, даёт социальные гарантии работникам предприятий, повышает качество жизни населения как муниципальных районов, на территории которых они реализуются, так и республики в целом. Так, инвестиционный проект ООО «Лузалес» уже позволил создать более 800 рабочих мест. Результатом реализации инвестиционных проектов ООО «ПечораЭнергоРесурс» и ООО

«КомиИнвестПром» явилось создание более 300 и 100 рабочих мест соответственно.

По итогам работы прошлого года приказом Минпромторга России перечень пополнился ещё одним приоритетным инвестиционным проектом АО «Монди СЛПК» — «Горизонт» стоимостью более 9 млрд рублей капиталовложений. В планах — включение третьего проекта ООО «Лузалес» с объемом инвестиций порядка 4 мдрд рублей.

Как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Коми, в федеральном перечне от республики на сегодня, помимо проектов ООО «Лузалес», АО «Монди СЛПК», ООО «КомиИнвестПром», ООО «ПечораЭнергоРесурс» также представлены проекты компаний ООО «Промтех-инвест» и КОО «Уайтси Лимитед».

Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых на территории Республики Коми:

1. «Создание лесоперерабатывающего производства по инновационной глубокой переработке древесины» (ООО «ПечораЭнергоРесурс»);

2. «Строительство объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры по глубокой переработке древесины, с созданием биоэнергетических установок» (ООО «Лузалес»);

3. «Создание лесоперерабатывающего комплекса по производству широкой номенклатуры изделий из древесины в пос. Усть-Кулом Республики Коми» (ООО «КомиИнвестПром»);

4.«Строительство завода по производству конструктивных элементов деревянного домостроения (КОО «Уайтси Лимитед»);

5.«Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины в Республике Коми» (ООО «Промтех-инвест»);

6.«Модернизация и расширение производственных линий АО «Монди СЛПК» «Горизонт»» (АО «Монди СЛПК»).