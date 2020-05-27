В Коми ввели дополнительные требования к организациям, применяющим вахтовый метод работы

В указ главы республики о введении режима повышенной готовности внесены изменения, регламентирующие деятельность работодателей на территории региона в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с указанными изменениями, организациям, применяющим вахтовый метод работы необходимо:

— обеспечить при формировании вахты обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 работников, следующих на работу вахтовым методом из-за пределов республики, при условии отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за два дня до дня прибытия на территорию Коми;

— рассмотреть возможность максимального использования местных трудовых ресурсов при формировании вахты для обеспечения работы производственного объекта, расположенного в Коми;

— при расположении производственного объекта за пределами Коми, для обеспечения работы которого формируется вахта, обеспечить прохождение такими работниками необходимой временной изоляции (обсервации) за пределами республики;

— обеспечить организацию обсерваторов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, исключив в соответствии с Жилищным кодексом России практику организации обсерваторов в жилых помещениях жилищного фонда.

Такое решение принято на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое провёл 25 мая исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.