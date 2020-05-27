Профессиональное обучение не выходя из дома

Активное развитие информационных технологий влечет за собой столь же активное изменение потребностей рынка труда. На все эти изменения сразу реагирует служба занятости, так как в этой ситуации вместо того, чтобы подыскивать человеку работу по заведомо невостребованной профессии, проще бывает обучить его новой востребованной на рынке труда профессии с последующим гарантированным трудоустройством.

Однако не все районы могут похвастаться такой учебно-производственной базой, какой обладают города республики. А выехать на два-три месяца на профобучение в город не каждый сможет себе позволить по разным причинам: кому-то некуда оставить детей, кому-то финансовые возможности не позволяют. Как следствие, возникает непростая ситуация: учебные заведения регулярно формируют группы, со стороны центра занятости есть предложения для обучения по востребованным специальностям, но сами безработные неохотно соглашаются на обучение за пределами района.

В прилузском центре занятости выход из этой проблемы нашли в организации дистанционного профессионального обучения по большому перечню востребованных профессий и специальностей. Специалисты ЦЗН в тесном взаимодействии с учебными заведениями республики организуют работу по профобучению безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.

С каждым обратившимся в службу занятости ведется комплексная работа: профконсультант дает полную информацию о профессиях, пользующихся сегодня спросом на рынке труда, проводит тестирование, помогающее подобрать подходящую для обучения профессию с учетом интересов безработного, склонностей, состояния здоровья.

В прошлом году по профессии «Продавец продовольственных и непродовольственных товаров» в Прилузье было дистанционно обучено десять безработных граждан, все они успешно нашли работу. В этом году перечень профессий, которые можно получить в дистанционной форме, стал значительно шире, и желающих пройти курсы в таком формате появилось гораздо больше. Прилузским ЦЗН организовано дистанционное обучение по профессиям: «Продавец продовольственных и непродовольственных товаров», «Специалист по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», «Управление персоналом организации», «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», «Косметик-эстетист». В рамках социальных контрактов форма дистанционного обучения также актуальна. В 2020 году прилузским центром занятости направлено на дистанционное обучение по профессии продавца четыре человека.

По словам директора центра занятости Елены Фоминых, для жителей села дистанционное профессиональное обучение – просто находка. Это прекрасная возможность без лишних финансовых и эмоциональных затрат изменить свою профессиональную жизнь и найти себя в новом деле.

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