Два дополнительных миллиарда из федерального бюджета

Республика Коми получит дополнительную дотацию из федерального бюджета объемом два миллиарда рублей.

Соответствующее распоряжение от 22 мая подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Федеральную дотацию направят в 56 субъектов Российской Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Общий объем дотации составит 100 миллиардов рублей. Ее размер для Республики Коми – 1 979 087 900 рублей.

Выделенные средства частично компенсируют региону недополученные доходы, сообщила пресс-служба министерства финансов региона. Федеральные средства призваны сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов страны в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Дотация будет направлена на текущие расходы регионального бюджета и поддержание стабильной социально-экономической ситуации.

Лина ПЕРОВА

Фото belpressa.ru