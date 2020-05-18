В Сыктывкаре провели повторную обработку общественных мест

Силами ООО «ЖК Сыктывкарская» – подрядчика столичной мэрии в части обслуживания общественных территорий была проведена дезинфекция на шести городских участках.

Повторная санитарная обработка прошла около арт-объекта «Анбур», у памятников Орджоникидзе, Димитрову и «Учителю с любовью».

Также произведена дезинфекция участка возле мемориального камня чернобыльцам на улице Чернова и лесного массива за гостиницей «Сыктывкар» по улице Коммунистической, 67.

Как сообщили в столичной мэрии, ранее силами данной подрядной организации была проведена дезинфекция 24 основных общественных мест, среди которых территории скверов в центре города, в том числе в районе дома №4 по улице Куратова, у арт-объекта «Сундук купца Суханова», установленного в рамках реализации проекта «Городские легенды», и в районе республиканского мемориала памяти жертв политических репрессий.

Кроме этого, остальные парки, скверы, площади и другие места пребывания людей обрабатываются силами МКП «Жилкомсервис».

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара