Субсидии на культурные стройки

В Коми скорректировали размеры субсидий для муниципалитетов на строительство и реконструкцию объектов культуры в 2020-2022 годах. Речь идет о социокультурных центрах и ДК в трех районах и двух городских округах, средства на которые выделяют из федеральной, региональной и местной казны.

В мартовской версии правительственного постановления на эти цели в 2020 году планировалось выделить около 82,4 миллиона рублей, в нынешнем официальном документе, подписанном 13 мая заместителем председателя правительства Коми – министром финансов Галиной Рубцовой, общая сумма субсидий составляет уже 109,9 миллиона.

В списке получателей текущего года Вуктыл. На территории этого городского округа, в селе Подчерье, достраивается социокультурный центр. По первоначальным планам объект намечалось сдать еще в прошлом году, но возникли проблемы с поиском подрядчика, так что СКЦ, который по нацпроекту «Культура» должен прийти на смену местному обветшавшему клубу, даже в какой-то момент выпал из инвестпрограммы. В результате работы начались только в конце прошлого года, сейчас они близятся к завершению, а в списке «культурно-строительных» субсидий появились 22,5 миллиона рублей для Вуктыла. Большая часть – 15,8 миллиона – федеральные средства, 6,7 миллиона – региональные средства, львиная доля которых – переходящий остаток финансирования с прошлого года. В предыдущей версии распределения субсидий был только остаток. Объект состоит из дома культуры со зрительным залом на 49 мест, модельной библиотеки, методических и многофункциональных кабинетов для специалистов.

49,5 миллиона распределили для Сысольского района на социокультурный центр в деревне Горьковская (ранее указывалась субсидия в 37,8 миллиона), 28,5 миллиона – из регионального бюджета, 20,9 – из федерального. Сам район в стройку вкладывает 2,6 миллиона. Судя по описанию проекта, СКЦ будет очень похож на тот, что скоро откроется в Подчерье, но заработает он позже.

37,8 миллиона получит Сосногорск, опять же на типовой социо-культурный центр, который должен появиться в селе Усть-Ухта к зиме. Но в этом случае объемы финансирования по сравнению с мартом пока не скорректированы: 16,8 миллиона из региональной казны, 20,9 миллиона из федеральной, 1,9 – из местной.

Сыктывдинский район в этом году в списке получателей субсидий на культурные объекты не указан, но на следующий для него запланировано 32,2 миллиона рублей, а на 2022-й – около 13,7 миллиона. В 2021 году средства пойдут на СКЦ в селе Лэзым: около 22,6 миллиона выделит федеральный бюджет, около 9,7 миллиона – региональный, примерно 1,7 миллиона добавят из местного. В 2022 году многофункциональный центр должны строить в селе Шошка, там суммы пока указываются довольно скромные: 9,6 миллиона из федеральной казны, 4,1 миллиона – из региональной, 720 тысяч из районного бюджета.

Два объекта планируется строить в Корткеросском районе. В 2021-2022-м – Дом культуры в селе Сторожевск со зрительным залом на 150 человек. Это тоже проект повторного применения – подобный ДК есть в Омской области. В целом за два года на него планируют выделить от Федерации 25,4 миллиона, от республики – 10,9 миллиона, плюс 1,9 миллиона – от муниципалитета. Субсидии, которые район получит в 2022 году, предназначены на Дом культуры на сто мест и с библиотекой в Богородске, средства на данный момент планируются такие же, что и на ДК в Сторожевске.

Анна ПОТЕХИНА

Фото mincult.rkomi.ru