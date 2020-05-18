В Воркуте стартует акция «СТОП-ХЛАМ»

Мэрия Воркуты объявила о запуске пятой волны проекта по вывозу брошенных, бесхозных автомобилей со дворов, сообщила пресс-служба администрации заполярного города.

Участие в акции «СТОП-ХЛАМ» могут принять все жители города и поселков. Для этого достаточно на электронный адрес горячей линии прислать адрес и фото автохлама без номеров, который находится во дворе.

– Акция ежегодно дает неплохие результаты, – заявил руководитель администрации Игорь Гурьев. – Вывезено десятки единиц авто-хлама, и все это благодаря воркутинцам. Прошу автовладельцев отнестись серьезно к своему имуществу и в случае необходимости самостоятельно вывозить разукомплектованные и битые авто со дворов, чтобы не уходить в судебные тяжбы и скандалы. В первую очередь для нас важна безопасность детей. Не забываем и о расчистке снега зимой, которая усложняется из-за такого бесхоза.

В прошлом году за время проведения акции специалистами МБУ «Специализированное дорожное управление» совместно с ГИБДД города были обследованы порядка 60 единиц разукомплектованного и брошенного автотранспорта, почти половина вывезена. Оставшиеся битые авто будут эвакуироваться этим летом.

Лина ПЕРОВА

Фото заполярка-онлайн.рф