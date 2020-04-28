Объем реструктуризации кредитов для бизнеса СЗФО в Сбербанке превысил 17,5 млрд. рублей

Сбербанк получил более 7 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов юридических лиц в СЗФО в рамках собственной антикризисной программы для бизнеса. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. Положительное решение получили около 5 тысяч заявок и уже проведена реструктуризация более чем по 3,4 тысячам договоров. Объём реструктуризации превысил 17,5 млрд рублей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«В Сбербанке с помощью стресс-тестов определены направления, по которым клиенты несут наибольшие потери, и для них в первую очередь разработаны эти меры поддержки. При этом мы понимаем, что есть кейсы, которые нужно рассматривать индивидуально, и мы готовы к диалогу. Для кого-то время кризиса — это затишье, но не для нас. Подразделения банка работают в усиленном режиме, чтобы услышать голос каждого клиента, чтобы вместе найти способы преодоления кризиса».

Высокий спрос на реструктуризацию Северо-Западный банк фиксирует по компаниям сферы перевозок и индустрии розничной торговли непродовольственными товарами, их доля от общего количества заемщиков в отрасли 14% и 23% соответственно.

Программа касается всех сегментов: от крупнейших клиентов (для отдельных отраслей) до клиентов малого бизнеса (для всех отраслей). Принятая банком программа позволяет в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки заемщиков.

текст ПАО «Сбербанк», фото из Интернета