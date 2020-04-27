Врачи на передовой

Владимир Уйба обсудил действия по борьбе с COVID-19 с медиками региона

По состоянию на 27 апреля в Коми лабораторно подтверждено 590 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 52 пациента, шесть человек скончались.

Под медицинским наблюдением находятся около четырех тысяч человек. Это люди, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией или прибывшие из-за границы. Как отметил в традиционном видеообращении к жителям Коми врио главы региона Владимир Уйба, у части этих людей лабораторно подтверждается положительный анализ на COVID-19, что и дает ежедневное увеличение количества больных.

24 апреля Владимир Уйба провел рабочее совещание с медиками региона в режиме видеоконференц-связи. В совещании приняли участие медики из семи учреждений здравоохранения региона, в которых лечат или собираются лечить больных с диагнозом COVID-19.

– Все, кто находится на передовой, будь то врач, медсестра, фельдшер, санитарка или технический персонал, – все вы сегодня герои. Я понимаю, что такое работа в чрезвычайных ситуациях, я знаю не понаслышке, что такое работать в очаге. А сегодняшний очаг – особенный, смертельно опасный. Но отступать нам некуда, поэтому я прошу вас выстоять, – обратился Владимир Уйба.

Руководители медучреждений проинформировали врио главы региона о готовности к приему и лечению больных коронавирусной инфекцией.

– На базе первого корпуса для госпитализации пациентов с COVID-19 развернуто 38 коек. 27 коек мы обеспечили кислородом. В настоящее время работаем над тем, чтобы увеличить кислородное обеспечение и в остальных подразделениях учреждений на случай массового поступления пациентов, – сообщил главный врач Воркутинской инфекционной больницы Сергей Бакаев.

В целом Владимир Уйба высоко оценил степень готовности медучреждений региона к приему больных. Он отметил, что в тех семи медучреждениях, где планируется лечение инфицированных, готовность стопроцентная или очень близко к этому показателю.

Врио главы Коми обсудил с медиками организационные вопросы, обеспеченность медицинским оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты, необходимость развертывания дополнительных коек и обеспечения их кислородом. Владимир Уйба ответил на вопросы врачей и дал профессиональные рекомендации.

Также была затронута тема дополнительных выплат медикам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

– По этому вопросу у меня принципиальная позиция, – подчеркнул Владимир Уйба. – Я считаю, что надбавки должны получать все, кто работает в контакте с ковидными больными и теми, кто может быть заражен, но у кого диагноз еще не подтвержден. Это и медицинский персонал, и вспомогательный, уборщики, водители, которые возят врача с вызова на вызов, будь то скорая, будь то амбулаторная служба, – все, кто контактирует с больными или потенциальными больными. Из республиканского бюджета такие выплаты будут получать все. С федеральным бюджетом сложнее, но мы уже подготовили соответствующее письмо в адрес Минздрава России с нашими предложениями и аргументацией.

Владимир Уйба в видеообращении к жителям республики сообщил, что на базе спортшколы олимпийского резерва №2 в Сыктывкаре откроют отделение Коми республиканской клинической больницы, предназначенное для долечивания больных коронавирусной инфекцией в период пандемии. В здании спортшколы создадут 100 коек для размещения больных, уже прошедших лечение, но которым еще требуется наблюдение. Как пояснил руководитель региона, такая мера принимается в качестве подготовки к самому неблагоприятному развитию событий, для того чтобы не допустить нехватки коек в лечебных учреждениях региона во время пика поступления больных с COVID-19.

Владимир Уйба отметил, что к нему уже поступило обращение от родителей учеников СШОР №2, которые не поддерживают создание отделения долечивания в здании спортшколы. Руководитель региона подчеркнул, что понимает тревогу родителей, но призвал жителей Сыктывкара понять: здание перепрофилируется для того, чтобы обеспечить качественную помощь людям. В период пандемии среди людей, нуждающихся в помощи, может оказаться каждый.

Врио главы Коми заверил, что среди множества рассмотренных вариантов для размещения отделения долечивания здание спортшколы оказалось самым подходящим, в нем требуются минимальные изменения, в целом оно по планировке почти идеально подходит под госпиталь. Поэтому разместить койки там возможно уже в ближайшее время.

Владимир Уйба еще раз напомнил, что койки в отделении долечивания создаются как резерв, который при благоприятном развитии событий, возможно, даже не будет задействован. Если все же в медицинских учреждениях возникнет нехватка коек, в отделение долечивания будут направляться пациенты с легкой формой заболевания. Руководитель региона пообещал, что после окончания эпидемии в здании спортшколы будут проведены тщательная дез-обработка и косметический ремонт. Только после этого школу откроют для работы по профилю.

Руководитель региона сообщил, что 25 апреля в Сыктывкаре на базе консультативно-диагностического центра начала работать еще одна лаборатория для проведения диагностики на коронавирусную инфекцию. Мощность этой лаборатории – 200 анализов в сутки.

– Каждая сотня анализов очень важна, так как она позволяет уменьшить время ожидания результата. Получая два отрицательных результата, мы ставим отметку, что переболевший человек здоров, – пояснил Владимир Уйба.

Врио главы республики подчеркнул, что в последние дни наблюдается значительное увеличение количества случаев нарушения самоизоляции. Связано это и с вполне понятной усталостью людей от постоянного нахождения дома, и с наступлением относительно теплой погоды. Как отметил Владимир Уйба, он с пониманием относится к желанию погулять и подышать свежим воздухом в солнечный день. Но коронавирус – коварная инфекция, как только люди расслабляются, забывают о мерах предосторожности, COVID-19 переходит в наступление. Так что из-за нарушения режима самоизоляции, прогулок и общения в ближайшие дни количество инфицированных может увеличиться. Поэтому врио главы региона призвал жителей не забывать хотя бы о мерах профилактики инфекции: носить в общественных местах маску и перчатки, тщательно мыть руки.

Владимир Уйба сообщил, что поступает множество обращений по поводу отсутствия защитных масок в аптеках. Руководство республики знает об этой проблеме, проводит планомерную работу по увеличению количества защитных масок, предназначенных для свободной продажи. При этом упор делается не только на поставки из-за пределов республики, развивается пошив масок на базах швейных мастерских республики. Но аптекари и продавцы в торговых точках заявляют, что, как только маски поступают в продажу, граждане сразу же скупают их в больших количествах.

Владимир Уйба призвал жителей Коми не закупать маски впрок, поскольку таким образом создается искусственный дефицит, который ведет еще и к росту цен. Руководитель региона заверил, что в ближайшие дни достаточное количество защитных масок поступит в свободную продажу.

Врио главы предупредил жителей Коми и о новом мошенничестве. Мошенники, представляясь работниками банков или центров соцзащиты, предлагают жителям Коми некую денежную компенсацию, якобы положенную тем, кто находится в режиме самоизоляции. Для перечисления денег просят собеседника сообщить все данные банковской карты. Узнав всю нужную информацию, аферисты списывают деньги со счета банковской карты. Владимир Уйба напомнил, что информация о материальной помощи, пособиях и компенсациях обычно размещается на сайтах организаций, которые эту помощь предоставляют. Руководитель региона призвал не верить незнакомцам на слово, а получать данные о возможных денежных выплатах в официальных органах – через интернет или по телефону.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru