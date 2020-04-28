Книга памяти о тружениках тыла Сизябска

На днях вышла в свет уникальная Книга памяти о тружениках тыла времен Великой Отечественной войны. На страницах издания размещены истории жителей ижемского села Сизябск, а также входящих в сельсовет небольших деревень Брыка и Черноборская.

Уникальный свод, содержащий биографические сведения почти о девятистах тружениках тыла, составила бывший председатель сельского совета ветеранов и экс-руководитель Ижемского филиала Общественной приемной главы Коми, а ныне пенсионер-краевед Лидия Чупрова. В трех больших рукописных томах она собрала данные о 897 своих земляках. Много лет рукопись существовала в одном экземпляре, но в российский Год памяти и славы Лидии Чупровой удалось издать свою работу. Тираж книги невелик – всего двести экземпляров. Одним из первых читателей Книги памяти стал журналист «Республики».

Как рассказала изданию Лидия Чупрова, она начала свою масштабную работу более пятнадцати лет назад, сразу после выхода на пенсию. Думала, что все сделает быстро, но оказалось, что собрать сведения обо всех, кто работал во время войны в Сизябске, Брыке и Черноборской, – задача не из легких.

– Например, если человек умер еще в сороковых годах прошлого века, а родственников у него не осталось и спросить о нем некого, – пояснила собеседник издания. – Но я нашла сведения и о таких людях. В годы войны в Сизябске работали и специалисты из Сыктывкара. Но после победы они вернулись домой, и сведений о них немного. Это агроном Елена Безносикова и медсестра Зоя Белых. Даже годы жизни их неизвестны.

Масштабную работу Лидия Чупрова начала с составления списков и картотеки. Данные постоянно пополнялись и обновлялись в ходе сбора информации.

Из похозяйственной книги сельского совета 1938-1945 годов она выписала все хозяйства Сизябска, Брыки и Черноборской. Потом начались обходы селян и работа в архивах. Но оказалось, что многие в деревне знают земляков только по прозвищам. Например, Михаила Захаровича Артеева односельчане звали Зин Миш. Многие сельчане оказались полными тезками. Поэтому пришлось уточнять и сверять в загсе даты рождения и смерти, места проживания. Имена в то время были довольно-таки экзотические: Франклин, Рада, Акулина, Ким, Миропия, Сусанна, Платонида, Аэлла, Вилен, Владлен, Клеопатра, Роберт, Олимпиада, Стахий, Фания, Феоктиста, Секлетия, Ада, Аполлинария, Епраксия, Мартин, Платонида, Текуста, Феликс.

Для достоверности все данные неоднократно перепроверялись. Краевед включила в книгу только тех, кто родился не позже 1931 года и кому на время начала войны было уже хотя бы десять лет. Самому старшему из героев книги на тот момент было уже 69 лет.

В военное время отменялись очередные отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, в колхозе был повышен минимум трудодней. Зимой многих колхозников привлекали на лесозаготовки, а весной и летом на сплав древесины. После тяжелых дневных работ женщины шили и вязали теплые вещи для защитников отечества. За год войны из Сизябска на фронт было отправлено более сорока индивидуальных и коллективных посылок. Отправляли валенки, полушубки, шапки-ушанки, рукавицы, теплое белье и носки.

На фронт ушли опытные оленеводы, и в тундре все работы выполняли женщины, старики и подростки.

Материал собирался по отраслям: работа в колхозе, оленеводстве, школе, на промкомбинате, сплаве древесины и т.д. Таких, кто работал во время войны в селе, сейчас считаные единицы, и далеко не у каждого есть удостоверение труженика тыла. В основном герои книги ушли из жизни в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века. Сегодня в живых остались всего шестеро.

– Я опрашивала как самих тружеников тыла, так и их родных, знакомых и соседей, писала запросы в другие районы республики и регионы страны, – рассказала Лидия Чупрова. – Вечерами все систематизировала и приводила в порядок. Заодно собирала и фотографии героев книги. Из 897 человек снимки нашла только у 657, у остальных не сохранились. Когда основная часть материала уже была накоплена, то нужно было определить, в каком виде давать информацию о людях. О ком-то известно много, а о других мало. И я решила писать обо всех одинаково – ведь все они внесли свой вклад в победу.

На страницах книги есть и жители Сизябска, некогда прославившиеся на все страну. Так, Матрена Трофимовна Артеева (1898-1978) – первая женщина-орденоносец в Коми АССР. Орден ей вручал в Кремле всесоюзный староста Михаил Калинин. Передовик колхозного животноводства Матрена Артеева родилась в крестьянской семье. С 12 лет батрачила у кулаков-оленеводов. Грамоте обучалась в кружках ликбеза, затем в колхозной школе. В 1931 году вступила в колхоз «Трактор», а с 1933-го работала телятницей. При полной сохранности поголовья она ежегодно выращивала до 70 телят до шестимесячного и годовалого возраста. В 1936 году Матрену Артееву наградили орденом Трудового Красного Знамени. Колхоз построил для героини труда дом на окраине села (сейчас село разрослось, и дом стоит почти в его центре). В 1938-1947 годах была депутатом Верховного Совета СССР. Орден, наградной патефон и часть документов Матрена Тимофеевна при жизни передала в республиканский музей.

Автор не стала включать в свою рукопись информацию о фронтовиках, так как о них уже можно прочитать в районной Книге памяти участников войны. Не попали в рукопись и выходцы из Сизябска, в годы войны жившие и работавшие в других селах.

«Книга памяти. Труженики тыла Великой Отечественной войны (1941–1945 годы) села Сизябск, деревень Брыка и Черноборская Ижемского района Республики Коми» издана при финансовой поддержке министерства национальной политики Коми.

– События Великой Отечественной войны все дальше уходят от нас, а память о той поре остается, – отметила министр национальной политики Коми Галина Габушева. – Остается не только в исторических документах, но и в судьбах людей. Лидия Семеновна Чупрова, автор и составитель книги, постаралась показать ежедневный трудовой героизм жителей северных сел в годы войны. Ее истории – это свидетельства той эпохи, сохранившие яркость личного восприятия и приметы времени. Пусть эта книга народной памяти станет молодому поколению объектом гордости за своих предков и земляков.

В работе Лидии Чупровой помогали ветераны села, а также муж Владимир Филиппович и ее мать – труженица тыла Гликерия Пантелеймоновна.

Воспоминания матери и еще нескольких сельчан стали приложением к книге. «Мне не было и восемнадцати лет, когда я стала учительницей, – вспоминала Гликерия Канева. – В 1944 году перевелась работать в Сизябскую школу. Весь сентябрь школа работала в колхозе, поэтому учебный год начинался 1 октября. Работали и на каникулах, и в выходные дни, и после уроков. Электричества не было, занимались при свете лучины и керосиновых ламп. Не хватало школьных принадлежностей, поэтому писали даже между строк старых книг. Дети и учителя ходили полуголодные. После получения похоронок ребята приходили в школу грустные, с заплаканными глазами. Мы не знали, как их утешить. Осенью младшие школьники вместе с учителями собирали колоски и сдавали на колхозный склад. Старшеклассники и учителя работали на жатве, молотьбе и других уборочных работах. Зимой – на вывозке навоза, весной – на заготовке веточного корма, собирали золу, выкапывали из-под снега солому для скота. Нашего семиклассника Степана Канева наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». У него не было ни одного пропуска ни во время каникул, ни в выходные, ни после уроков».

А вот что рассказала про тяжелые годы войны Мария Ануфриева: «Весной 1941 года я окончила шесть классов, и летом начала работать в колхозе. Когда началась война, мне было уже почти четырнадцать лет. В 1943 году назначили меня бригадиром полеводства. Летом работали на полях и стар и млад. Зимой одна на лошади возила продукты работающим в лесу за 37 километров от села. А ведь тогда мне не было еще и семнадцати лет. На обратном пути рубила дрова и везла домой и соседям. За одну зиму 38 раз ездила так в лес. Бывало, еду, а лошадь устала – не идет. Подкормлю ее, ложусь в сани и рыдаю навзрыд. Только через год мне дали напарницу. Жили впроголодь, но все делали для победы».

Еще один из героев книги – Яков Чупров считает, что современные дети должны знать, какой ценой добыта победа, как работали их деды во время войны.

У Лидии Чупровой сохранилась и редкая фотография, на которой школьники Сизябска запечатлены на уборке урожая в сентябре 1941 года. В книгу вошел текст телеграммы жителей Сизябска Сталину. В марте 1944 года сельчане собрали и отправили в Москву 85 тысяч рублей деньгами и 30 тысяч рублей облигациями. На эти деньги они просили построить танк, назвать его «Ижемский колхозник» и вручить лучшему танкисту. По поручению односельчан телеграмму подписал председатель колхоза «Трактор» Василий Чупров. В ответной телеграмме Иосиф Сталин передал северянам братский привет и благодарность от Красной армии.

– Я работала для того, чтобы сохранить память о своих земляках, о тех, кто в тылу ковал победу, – рассказала Лидия Чупрова. – Со своими рукописями я приходила на классные часы в школу, выступала на пленуме районного совета ветеранов, встречалась с советами ветеранов других сел. Школьники узнавали своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Оказалось, что рукопись интересна многим. И я рада, что к 75-летию Победы ее удалось издать. Очень приятно, что книгу в этом году можно будет вручить немногим оставшимся в живых ее героям и родственникам ушедших из жизни тружеников тыла. Также по экземпляру получат все мои помощники, библиотеки, школы и музеи района, советы ветеранов, районный архив.

Всего, по словам Лидии Чупровой, она получила 180 экземпляров Книги памяти. Еще пахнущие типографской краской книги лежат в упаковках у нее дома. А Лидия Чупрова уже начала новое дело. Сейчас она решила собрать сведения о своих земляках, погибших в боях за Родину во время Великой Отечественной войны или умерших от ран, а также пропавших без вести. Всего в Сизябске и входящих в него деревнях их 248.

– Нужно, чтобы это был не просто список фамилий, а живые истории, – пояснила активистка. – Ведь у каждого из погибших были родители, у многих остались дети и внуки. Нужно вспомнить всех наших воинов поименно. Для меня это важно. Во многих семьях на фронте погибли все сыновья. Так, у Дарьи Каневой погибли все четыре сына, а у Павлы Каневой – все трое.

Летом 2009 года Лидия Чупрова вместе с сельским советом ветеранов поставила на сельском кладбище памятник с именами всех похороненных в Сизябске участников Великой Отечественной войны. Деньги на монумент собирали всем миром. В работе участвовали Любовь Канева, Агния Чупрова, Анастасия Артеева, Надежда Артеева, Надежда Демидова, Наталья Канева, Анна Семяшкина, Александра Чупрова и Владимир Чупров. Село разделили на десять участков. С ведомостью сбора денег члены совета ветеранов входили в каждый дом своего участка. Жертвовали сколько могли: кто двадцать рублей, а кто-то и тысячу. Каждая семья внесла посильный вклад. Поддержали СПК «Ижемский оленевод и К» и магазин «Пера». Так и собрали на памятник сорок три с половиной тысячи рублей. Тщательно уточнили списки фронтовиков для внесения их фамилий на памятник. Всего из Сизябска на фронт ушли 547 человек. 248 из них погибли на войне. Из вернувшихся домой фронтовиков уже никого не осталось в живых. Почти все они похоронены на сельском кладбище. Сейчас на общем памятнике 119 фамилий, скоро будет вписана еще одна фамилия.

Артур АРТЕЕВ

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