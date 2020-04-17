Президент объявил о новых мерах поддержки экономики

В среду, 15 апреля, президент Владимир Путин выступил с очередным видеообращением к россиянам. Глава государства рассказал о мерах поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.

Президент сообщил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей – а это предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела – добавляются компании, которые торгуют непродовольственными товарами.

Дополнительно к уже принятым мерам поддержки малым и средним компаниям будет представлена прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства – по 12 130 рублей на сотрудника. Эти средства предприятия смогут направить на выплату зарплат в апреле и мае. Единственное обязательное условие – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. Финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.

Правительство также предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов – шесть месяцев. Но поскольку получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам, президент поручил не менее 75 процентов объема зарплатных кредитов обеспечить гарантиями Внешэкономбанка. Это позволит снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитов.

Для системообразующих предприятий предложено также предусмотреть новый специальный кредитный продукт – льготный кредит на пополнение оборотных средств. Это те средства, которые необходимы для закупки сырья и комплектующих, выплаты авансов поставщикам. Тем самым будет поддержана занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке.

Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий будет на шесть процентов ниже рыночной ставки. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина России.

Дополнительно 200 миллиардов рублей направят на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причем у субъектов Российской Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.

С серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры президент поручил направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. Средства пойдут на лизинг авиатехники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат, оплату стоянки воздушных судов.

По каждому из базовых, опорных секторов экономики должен быть оперативно проработан и представлен конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности.

Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru