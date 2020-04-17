В госаптеках появятся маски

В Сыктывкар по поручению врио главы Коми Владимира Уйба доставили 350 000 защитных масок, которые распределят по аптекам региона.

Коми смогла получить эти средства индивидуальной защиты по квоте Минпромторга России. Всего по стране сейчас распределят полтора миллиона масок, сделанных на лицензированном производстве. Они из марли, четырехслойные. Изначально это одноразовое изделие, но, как показывает опыт, вполне неплохо выдерживают кипячение, после которого их можно использовать вторично.

Себестоимость масок, как сообщил и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Вячеслав Бадахов, составляет около 28 рублей, наценка в аптечной сети будет минимальной. По его мнению, первую потребность у населения на маски это должно удовлетворить. Как их будут распределять, решит руководство ГУП «Государственные аптеки Республики Коми», но средствами защиты нужно обеспечить жителей всего региона, в том числе отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.

– Это уже не первая партия, которую мы получили, первая была на прошлой неделе – 200 тысяч масок, также по квоте минпромторга. Распределение было через Комитет ГО и ЧС по муниципальным образованиям, – пояснил Вячеслав Бадахов.

В дальнейшем в регион также будут поступать маски, сейчас их шьют многие предприятия в России. Налажено производство и в Коми, шьют их и маленькие ателье, и фабрики.

– Основные производители это Сыктывкарская и Сосногорская швейные фабрики. В целом порядка десяти основных предприятий, которые производят маски, могут делать до ста тысяч штук в сутки – настолько нарастить производство. А сейчас делается порядка 25 тысяч масок в сутки, – сообщил и.о. министра.

Также, как рассказал Вячеслав Бадахов, 17 апреля в Коми доставили 2,5 тысячи одноразовых защитных костюмов для врачей по квоте минпромторга. С приобретением этих средств защиты республике помогает Монди СЛПК. Ранее в Коми доставили 800 таких костюмов, закупленных в Китае.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ