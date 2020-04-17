Ольга Сотникова назначена ректором СГУ

В течение четырех лет временно исполнявшая обязанности ректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова 17 апреля назначена ректором главного вуза республики.

Приказ об утверждении Ольги Сотниковой в качестве ректора 10 апреля подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Основанием для приказа стало решение аттестационной комиссии минобрнауки страны и решение конференции работников и студентов вуза от 19 февраля 2020 года. Полномочия Ольги Сотниковой как ректора действительны в течение пяти лет – с 17 апреля 2020 года по 16 апреля 2025 года.

В связи с эпидемиологической ситуацией СГУ, как и все образовательные учреждения, сегодня работает в дистанционном формате, и представить нового ректора коллективу было невозможно. Поэтому Ольга Сотникова выложила запись своего видеообращения к преподавателям и студентам на сайте университета.

– Мы вынуждены сейчас заниматься удаленно, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями. Конечно, ничто не может заменить общения студентов друг с другом и с преподавателями. Но все это временные меры, и надо с пониманием отнестись к трудностям. Мы сейчас ведем активную подготовку к приемной кампании, которая, возможно, пройдет в новом формате. Также рассматриваем возможные дистанционные варианты сессий и государственных итоговых аттестаций, защиту квалификационных работ, – сказала новый ректор.

Галина ГАЕВА

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