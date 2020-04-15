ЦИК выпустил буклет о поправках к Конституции

Центральная избирательная комиссия России опубликовала на своем сайте буклет «Поправки к Конституции: почему это важно». В нем кратко разъясняются все изменения в основном законе страны, которые вынесли на голосование.

«Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство – фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию укрепляют это основание. Отражают возросшую роль России в современном мире. Закрепляют приоритеты основного закона – защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии», – говорится в предисловии.

В 20-страничном буклете предлагаемые поправки поделены на 12 глав: «Семейные ценности», «Защита человека труда», «Социальные гарантии», «Доступная и качественная медицина каждому», «Во власти – только патриоты», «Защита суверенитета и территориальной целостности», «Стабильность и развитие», «Сохранение природного богатства», «Ответственное отношение к животным», «Поддержка волонтеров и НКО», «Сохранение культурного наследия», «Поддержка российской науки». Каждый раздел включает в себя краткие пояснения о конкретных изменениях в Конституции, которые выносятся на голосование.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Однако президент России Владимир Путин заявил, что из-за распространения коронавируса голосование необходимо перенести. Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что новая дата определится после улучшения обстановки в стране.

Лина ПЕРОВА