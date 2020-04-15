3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Эта мера призвана облегчить финансовое бремя, лежащее на россиянах, в период пандемии. Воспользоваться мерой поддержки могут граждане страны, доходы которых снизились на 30 процентов и более за последний месяц до подачи заявки по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

По информации регионального отделения Нацбанка России за январь-февраль 2020 года кредитные организации, расположенные на территории республики, предоставили жителям региона потребительские кредиты на сумму 11,8 миллиарда рублей и ипотечные жилищные кредиты на 2,7 миллиарда рублей. Средняя сумма ипотечного кредита в январе-феврале составила два миллиона рублей. Задолженность жителей республики перед кредитными организациями по потребительским кредитам на 1 марта 73,3 миллиарда рублей, по ипотечным кредитам – 58,1 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по потребительским кредитам составила четыре миллиарда рублей (5,4 процента от общего объема задолженности по потребительским кредитам), по ипотечным кредитам – 322,9 миллиона рублей (0,6 процента от общего объема задолженности по ипотечным кредитам).

Кредитные каникулы распространяются на ипотеку до двух миллионов рублей, на автокредит до 600 тысяч рублей, на потребительские кредиты для физических лиц менее 250 тысяч, а также на кредитные карты для физлиц до 100 тысяч рублей. Кредитный договор должен быть заключен до вступления в силу закона о кредитных каникулах.

Банк России в форме вопросов и ответов разъяснил нюансы кредитных каникул.

– Из-за нынешних событий я потерял работу (мне не платят зарплату), нечем выплачивать кредит. Что делать?

– Гражданин, у которого возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов, прежде всего должен сообщить об этом своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности. В свою очередь кредитор может попросить заемщика представить подтверждающие документы – и лучше всего подготовить их заранее, чтобы они были под рукой во время разговора с представителем банка.

При этом Банк России рекомендует по возможности общаться по телефону колл-центра кредитора, а также через личные кабинеты или электронную почту, чтобы свести к минимуму личное общение.

В нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям: перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента. Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена. При этом банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов. Банк России в свою очередь ведет мониторинг того, как исполняются его рекомендации в этой части.

Если вариант реструктуризации задолженности кредитором не предложен или предложен, но он не устраивает, и даже после проведения дополнительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения, Банк России рекомендует воспользоваться положениями нового закона о кредитных каникулах.

– Как доказать, что имеешь право на каникулы? Какие подтверждающие документы могут понадобиться?

– Чрезвычайно важно довести до кредиторов (банка, МФО, КПК) максимально полную информацию о ваших доходах в прошлом году и уровне снижения дохода за месяц, предшествующий подаче заявления, а также оперативно представить кредитору запрошенные документы.

Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. Если не ясно, какие именно документы ожидает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом к самому кредитору. В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы РФ можно получить справку 2-НДФЛ о доходах за прошлый год.

При расчете среднемесячного дохода за 2019 год следует внимательно ознакомиться с постановлением правительства страны от 3 апреля №436, в котором подробно описано, какие виды доходов и в каком порядке включаются в расчет.

Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком кредитору в течение 90 дней после подачи заявления. Надо быть предельно внимательным, оценивая, насколько человек соответствует критериям закона и может рассчитывать на кредитные каникулы.

– Могут ли мне отказать в праве на кредитные каникулы?

– Если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям, отсрочка будет отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем.

– Может ли кредитор сам проверить, насколько упал мой доход?

– Иногда банк может самостоятельно оценить, насколько заемщик соответствует критерию снижения дохода. Например, если банк ведет зарплатный проект предприятия, где работает заемщик, он может увидеть, что его доход не снизился на 30 процентов в прошлом месяце по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. В таком случае Банк России рекомендует кредитору сразу связаться с заемщиком и предупредить, что требование о кредитных каникулах выполнено не будет, чтобы у человека впоследствии не появились просрочка по кредиту, пени, штрафы и испорченная кредитная история.

Необходимо собрать запрошенные кредитором документы дистанционно как можно быстрее, не дожидаясь окончания 90-дневного периода. Такие длинные сроки предусмотрены в первую очередь для тех людей, кто из-за болезни или ограничительных мер не может собрать и подать документы сразу, одновременно с заявлением.

– На какой срок и сколько раз можно получить кредитные каникулы?

– Продолжительность льготного периода зависит от потребностей заемщика, но не может быть более шести месяцев. По одному кредиту (займу) льготный период предоставляется только один раз.

– От какого дня ведется отсчет льготного периода (каникул)?

– Заемщик может самостоятельно определить дату начала льготного периода. Дата начала льготного периода может быть:

для задолженности по кредитным картам – любая с момента обращения в банк с требованием о каникулах;

для потребительских кредитов – в том числе на 14 дней раньше даты обращения с требованием к кредитору;

для ипотечных кредитов – в том числе на 30 дней раньше даты обращения с требованием к кредитору.

– Есть ли ограничения в сроках, когда можно запросить кредитные каникулы?

– Заемщики могут обратиться с требованием о кредитных каникулах до 30 сентября 2020 года, однако правительство России при необходимости может продлить этот срок.

– Как я узнаю, что получил кредитные каникулы?

– Кредитор обязан рассматривать требование заемщика о каникулах не дольше пяти календарных дней. И после этого сообщить заемщику о начале льготного периода по кредиту или займу.

– Не придется ли платить штраф за просрочку платежей в льготном периоде?

– В течение льготного периода кредитор не имеет права начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за просроченные платежи или обращать взыскание на предмет залога (ипотеки). При этом заемщик имеет право в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив об этом кредитору.

– Не будет ли у меня испорчена кредитная история из-за каникул?

– По реструктурированным кредитам Банк России предоставляет кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Для заемщика это означает, что такая реструктуризация не отразится негативным образом на его кредитной истории и поможет сохранить его статус надежного заемщика. Это может иметь большое значение при обращении за кредитом в будущем.

– Начисляются ли проценты по кредиту или займу в льготный период?

– Предоставляемая отсрочка не является бесплатной.

По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору.

По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

Если есть возможность платить посильные суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода.

– Сумма моего кредита больше, чем максимально установленная для получения отсрочки платежей. Что мне делать?

– В случае если размер кредита или займа превышает максимальный, по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, но гражданин не может продолжать платить по кредиту, ему следует обратиться к кредитору индивидуально с просьбой о реструктуризации: отсрочке платежей, уменьшении суммы платежей и тому подобное.

В нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям – перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента – в соответствии с рекомендациями Банка России.

– Сумма моего ипотечного кредита больше, чем максимально установленная для получения отсрочки платежей. Что мне делать?

– В случае возникновения затруднений с обслуживанием долга по ипотечным кредитам в сумме, превышающей лимит, установленный правительством России, заемщику рекомендуется воспользоваться федеральным законом об ипотечных каникулах от 1 мая 2019 года №76.

Этот закон дает возможность гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, получить отсрочку по платежам на срок до шести месяцев (или снизить размер платежей), причем максимальный размер ипотечного кредита по данному закону составляет 15 миллионов рублей. При этом заемщику следует подтвердить снижение дохода за два месяца, предшествующих дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующие 12 месяцев. В законе также перечислен ряд других условий. Кроме того, в этом случае сроком начала кредитных каникул может быть дата, в том числе на два месяца раньше даты обращения с требованием к кредитору.

Подготовила Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото kpcdn.net, slavinfo.dn.ua