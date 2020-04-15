«Уголок добра» в помощь нуждающимся

В Воркуте в рамках акции «Уголок добра» в одном из торговых центров города организован сбор продуктов долгого хранения на стеллаже, а также доставка продовольственных наборов людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Сейчас у ТЦ появились свои подопечные, которым поддержка оказывается на постоянной основе, сообщила пресс-служба администрации Воркуты.

– С введением карантина нуждающихся в помощи людей в нашем городе стало больше. Они обращаются к нам сами, в том числе через социальные сети, или мы узнаем о них от третьих лиц – довольно часто от местных представителей духовенства, – рассказал предприниматель Руслан Магомедов. – Если раньше акция проводилась еженедельно – по четвергам, то теперь мы собираем продуктовые наборы для нуждающихся практически каждый день.

Наборы включают в себя продукты первой необходимости – крупы, консервы, сахар, масло, печенье, конфеты и прочее, для семей с маленькими детьми докупаются памперсы, детское питание. Если есть необходимость, приобретаются лекарственные безрецептурные препараты. На стеллажах «Уголка добра» также появились продуктовые наборы в пакетах – это сделано в целях бе-зопасности горожан.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты