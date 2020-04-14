Сбербанк в Коми передал «Волонтерам-медикам» 6000 масок

Коми отделение ПАО Сбербанк присоединилось к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе. Банк передал 6000 защитных масок республиканскому отделению ВОД «Волонтеры-медики».

Единый волонтерский штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» распределил маски в Коми республиканскую клиническую больницу, Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи, а также волонтерам в отдаленные районы Республики Коми. Все медицинские средства индивидуальной защиты сертифицированы и герметично упакованы, а их передача была организована с соблюдением необходимых мер безопасности.

Как сообщила региональный координатор акции в регионе, заместитель регионального координатора ВОД «Волонтеры-медики» в Коми Елена Помаскина, сегодня более 250 волонтеров по всей Республике Коми помогают людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства, помогают с оплатой жкх и прочими бытовыми вопросами.

«Маски – одно из самых востребованных и необходимых средств защиты для наших волонтеров. Ими нас постоянно снабжает центральный штаб движения, но из-за сложностей с логистикой, поставки задерживаются, поэтому Сбербанк оказал нам своевременную и значимую помощь» — прокомментировала Елена Помаскина – От лица «Волонтеров-медиков» выражаю благодарность всем представителям бизнес-сообщества региона, которые не остаются в стороне и оказывают нам активную поддержку».

«Очень важно не оставаться в стороне и оказывать любую возможную помощь в столь непростое для нашего региона и страны время. Особенно необходимо поддерживать волонтеров, которые добровольно вызвались помогать нуждающимся и работать на передовой» — подчеркнула Алина Хвищук, исполняющий обязанности управляющего Коми отделением Сбербанка.

Тот, кто хочет стать волонтером, должен зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти инструктаж по правилам техники безопасности оказания помощи людям, находящимся на карантине. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

текст и фото Коми отделения ПАО Сбербанк