О Коми крае выпустят книгу на английском языке

В условиях самоизоляции в Коми запустили народный онлайн-проект: книгу-викторину о республике на английском языке «Komi Highlights» («Самое интересное в Коми») для детей среднего школьного возраста. Яркие события, полезные и интересные факты о республике, зрелищные праздники, герои мифов коми народа, богатая фауна и в то же время возможность использовать все аспекты речевой деятельности на английском языке – все в этой книжке. На ее издание сейчас идет сбор средств при поддержке краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Инициатором проекта стала генеральный директор ООО «Коми республиканская типография» Анна Чуракова.

– Я патриот своей «малой родины» – Республики Коми. И мне обидно, что жители России и нашего края мало знают о нем, да и литературы о Республике Коми, написанной доступным для детей языком, найти еще несколько лет назад было практически невозможно, – рассказала изданию Анна Чуракова. – Поэтому пять лет назад мне пришла в голову идея выпустить первую книгу «Удивительная Республика Коми», в которой мы собрали самые необычные факты о Коми. Потом были раскраски-путеводители, народные сказки, книги об истории края и многое другое. Мы даже попытались переложить такие, казалось бы, сложные вещи, как экология, нефтяная промышленность, на понятный язык, и этот опыт оказался успешным.

Как отметила Анна Чуракова, тема родного края в школе затрагивается и на уроках иностранного языка, а материала на английском языке практически нет, и каждый учитель вынужден придумывать что-то свое. Книга «Komi Highlights» станет определенным помощником, учебным пособием для преподавателей, детей и их родителей.

Ноу-хау проекта – это знакомство с Республикой Коми параллельно с изучением грамматики английского языка. Например, самые необычные данные о крае можно узнать, отрабатывая степени сравнения прилагательных в форме игры на внимание. А при изучении Сыктывкара дети смогут прогуляться по столице региона, следуя инструкциям на английском языке, и самостоятельно составить маршрут до известных достопримечательностей.

Для создания книги пригласили Эльвиру Каганцову. Это опытный филолог, преподаватель и переводчик с английского, испанского, немецкого языков.

В итоге «Komi Highlights» станет книгой с шестнадцатью полноцветными страницами для раскрашивания и увлекательными викторинами на английском языке. Предполагаемый тираж – две тысячи экземпляров. Книга рассчитана на школьников средних классов.

– Каждый из вас может поучаствовать в создании уникальной книги, которая увидит свет летом, – призывает земляков Анна Чуракова. – Для осуществления проекта требуется 150 тысяч рублей, которые будут потрачены на разработку и создание макета. Остальную сумму – на печать и распространение – вложит Коми республиканская типография. Книга будет продаваться по невысокой цене, чтобы каждый смог ее купить для своего ребенка.

Артур АРТЕЕВ

Фото Коми республиканской типографии