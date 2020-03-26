Проголосовать по изменениям в Конституцию можно будет в МФЦ

Избирательная комиссия Коми подписала соглашение с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг республики о взаимодействии при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Как сообщили в Избиркоме Коми, свои подписи на документе поставили председатель региональной комиссии Дмитрий Митюшев и директор МФЦ Наталья Жегунова.

В соглашении прописана организация предоставления в МФЦ услуги по приему и обработке заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии в Республике Коми. Иными словами, гражданам будет предоставлена возможность голосования по месту нахождения – там, где удобно. Для получения такой услуги участнику общероссийского голосования необходимо обратиться в любой МФЦ, предъявить паспорт гражданина страны (в период замены паспорта – временное удостоверение личности), а также написать соответствующее заявление. Оформление услуги сотрудниками МФЦ займет не более суток с момента подачи заявления.

По просьбе гражданина сотрудник МФЦ может оказать содействие в заполнении заявления: заполнить бланк вручную или изготовить его в машинописном виде, после чего передать заявление на проверку и подпись заявителю.

В основной части заявления указываются персональные данные участника общероссийского голосования, дата, время и место подачи заявления, место нахождения заявителя в день голосования, номер участка голосования, на территории которого заявитель желает принять участие в голосовании, номер телефона заявителя.

В отрывной части заявления указывается место подачи, а также место нахождения заявителя в день голосования, номер участка голосования, на территории которого заявитель желает принять участие в голосовании, адрес помещения для голосования и номер телефона участковой комиссии, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление, его подпись и дата проставления подписи, дата подачи заявления и подпись заявителя. На отрывной части заявления проставляется печать (штамп) МФЦ. Отрывная часть заявления после регистрации, подписания работником МФЦ и проставления печати (штампа) МФЦ передается заявителю.

В соответствии с подписанным соглашением Избирком Коми обязан своевременно обеспечивать МФЦ специальным программным обеспечением в части формирования заявления посредством экранной формы, формирования QR-кода, печати заполненного заявления или бланками заявлений для предоставления гражданам услуги по голосованию по месту нахождения, а также правилами заполнения заявлений. Избирательная комиссия Республики Коми берет на себя также функции и по информированию участников общероссийского голосования о возможности получения услуги по голосованию по месту нахождения в МФЦ.

Стороны договорились о взаимном оперативном сотрудничестве при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено Избиркомом Коми