Народный бюджет для школьников

В Коми реализуется пилотный проект инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». В этом году в жизнь претворят 19 школьных проектов в разных городах и районах.

Больше всего проектов, прошедших отбор межведомственной комиссии, разработано в Печоре – семь. В школе №10 реализуют проект «История моей республики – моя история», а в школе №2 – проект, посвященный памяти погибшего фотокорреспондента Андрея Стенина «Честный ракурс – жизнь продолжается», в школе №3 – развитию мини-футбола. В печорском поселке Изъяю ученики школы №53 вложат средства в радиостудию, а в Луговом – в школьный театр. Также будут реализованы народные проекты в школе поселка Каджером и в печорской гимназии №1.

Пять проектов разработаны в столице Коми. Например, в эжвинском лицее №1 будет создана комната отдыха «PERFICE TE». Сыктывкарская школа №18 проведет конкурс-фестиваль инсценированной сказки на коми языке, а СОШ №11 потратит средства на школьный театр. В гимназии №1 (Эжва) создадут театрально-историческую композицию патриотической направленности «Живые страницы истории». Кроме того, будут пошиты сценические костюмы для учеников эжвинской школы №30, как раз к юбилею этого учебного заведения.

Активными оказались Усть-Вымский и Прилузский районы – у них по три школьных проекта. Один даже инклюзивный – «Две звезды» в школе села Объячево, а ученики школы №2 в Жешарте рассчитывают открыть киностудию. Один проект разработали в Емве, где в школе №1 хотят создать медиацентр.

Анна ПОТЕХИНА